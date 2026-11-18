În luna februarie a acestui an, actorul Vlad Marinescu, cunoscut din mai multe seriale de succes de la PRO TV, precum ”Vlad”, ”Tățuțu” și ”Profu”, a fost reținut de către procurorii DIICOT pentru acuzații grave, de trafic de persoane. Acțiunea s-ar fi petrecut chiar sub acoperișul unui club de striptease pe care acesta îl deținea chiar în centrul Capitalei. Judecătorii au prounțat deja o condamnare în acest caz, iar CANCAN.RO a obținut detalii și mărturii absolut șocante din rechizitoriu. Se pare că printre clienții clubului se aflau nu doar VIP-uri, ci și oameni ai legii!

Actorul Vlad Marinescu a fost acuzat că, timp de șase ani, ar fi produs milioane de euro din exploatarea femeilor în clubul de striptease pe care acesta îl deținea, susțin procurorii DIICOT. Mecanismul ar fi fost destul de complex, cu mai multe persoane implicate, însă el a fost indicat ca fiind liderul acestui grup organizat.

Pe 5 noiemebrie, se pare că unul dintre bărbații implicați, cel care avea rolul de a aduce clienți, a admis un acord de recunoaștere a vinovăției, fiind condamnat pentru fapta sa la doi ani de închisoare cu suspendare pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

Din acest rechizitoriu am aflat și amploarea acestei afaceri ilegale coordonată de actor. Iar acuzațiile procurorilor DIICOT nu s-au oprit doar la traficul de persoane, fiind vizat inclusiv traficul de droguri în interiorul clubului.

”Începând cu cel puțin anul 2019, persoane din managementul clubului The Buddhist situat în București, Bd. Elisabeta nr. 54, sector 5 (administratori, asociați, membri de familie ai acestora, angajați) au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane (agenți de pază ai clubului, taximetriști, clienți loiali și influenți, etc) în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism (recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unor persoane în scopul exploatării acestora prin obligarea la practicarea prostituției în interiorul clubului The Buddhist și în afara lui, prin constrângere, inducere în eroare sau profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimelor, determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției), precum și trafic de droguri (comercializarea, punerea la dispoziție a spațiului, tolerarea consumului de droguri, etc, toate în incinta sau în legătură cu activitatea clubului The Buddhist), activități care continuă și în prezent”.

”Mascații” nu veneau doar la descinderi

La dosar au fost depuse inclusiv interceptări, iar una dintre ele, purtată de către o angajată a clubului pe data de 28 octombrie 2025, scoate la iveală un detaliu surprinzător. În timp ce se plângea că merge prost afacerea, invocă printre clienți și prezența unui ”mascat” din cadrul Poliției!

”########: Stai așa puțin. ” pe fundal se aude muzică …” Da mamă!

###### ######: Ce faci?

########: Stau degeaba.

###### ######: De ce?

########: Păi nu sunt decât doi clienți. Unu e ăla cum îl cheamă.. polițistul ăla cum dracu îl cheamă.. de la MASCAȚI. N-a dat nici un cocktail de când a venit de la ora 12 fără ceva, 11 jumătate 12 fără ceva. Și mai e unu care stă cu #######. Atât… deci nu e nimeni. #### e sus cu fetele, nu sunt decât 5 fete, 3 jos și 2 sus.

###### ######: Aha.

########: Nu e nimeni, să mor io dacă te mint. A fost devreme… cum îl cheamă,.. dar ne-am trezit cu el pă la ora 9, a intrat pă ușa din spate, cum îl cheamă… am uitat cum a zis că-l cheamă. ###### ###### ######: #####!

########: Un .. boșorog.

########: Nu e nimeni.. nimeni, nimeni. Poate la 3 închidem și noi dacă o pleca polițistul și cu ăla. Ăla cred ## pleacă că văd că n-a dat decât… de vreo oră n-a dat decât un cocktail. Da, polițistu stă singur, să plimbă, bea.. să duce la wc, se întoarce înapoi, joacă, aruncă cu șervețele”.

Potrivit documentelor analizate de CANCAN.RO, printre clienții care ar fi trecut pragul clubului deținut de actor se numără multe VIP-uri, inclusiv turiști israelini cazați la hoteluri de lux din București.

Totodată, procurorii au descris și cum arăta ”sistemul de plată” folosit de angajații lui Vlad Marinescu, care instalase uși cu cronometru.

”Managera care încasează banii îi oferă persoanei care prestează serviciile sexuale o fisă (jeton) cu care aceasta se întoarce în cameră. Camerele în care se desfășoară activitatea de prostituție sunt prevăzute cu uși speciale, având un dispozitiv de închidere cu cronometru. În momentul în care clientul intra în cameră cu persoana care urmează să ofere servicii sexuale, aceasta din urmă introduce fisa în dispozitivul de închidere, moment în care ușa se închide și cronometru pornește. De regulă, cronometrul este setat să se oprească după 30 de minute, iar după acest interval, ușa se deschide, semnalând astfel clientului că timpul a expirat”.

Între timp, situația celorlalți inculpați din acest dosar, inclusiv a actorului Vlad Marinescu, este în continuare sub lupa anchetatorilor.

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