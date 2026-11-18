Guvernul pregătește un nou mecanism de sprijin pentru românii afectați de creșterea prețurilor la energie. Autoritățile analizează acordarea unor vouchere prin intermediul cardurilor de sprijin, destinate consumatorilor vulnerabili, în timp ce premierul a decis înființarea unui grup de lucru care să găsească soluții pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale în această iarnă.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri organizate la Palatul Victoria, la care au participat reprezentanți ai producătorilor de energie și gaze, dar și ai marilor consumatori industriali. Noul grup de lucru va fi coordonat de șeful Cancelariei premierului, Oleg Ungureanu, și va reuni reprezentanți ai mai multor instituții, printre care ministerele Energiei, Finanțelor, Economiei și Muncii, precum și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Grup de lucru pentru sprijinirea românilor

Una dintre prioritățile autorităților este identificarea persoanelor care au nevoie de ajutor pentru plata facturilor. Ministerele Muncii, Energiei și Finanțelor vor pregăti o propunere privind acordarea unor vouchere pentru energie, valoarea și condițiile de distribuire urmând să fie stabilite în funcție de banii disponibili la buget și de posibilitatea atragerii fondurilor europene.

„Astăzi premierul s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanţii producătorilor de energie şi gaze naturale, dar şi cu cei ai marilor consumatori industriali. În acest cadru, au fost analizate măsurile necesare pe termen scurt, mediu şi lung pentru a veni sprijinul cetăţenilor şi marilor consumatori industriali. Pentru asigurarea cu prioritate a aprovizionării şi protejării consumatorilor casnici vulnerabili şi sprijinirea marilor consumatori industriali din această iarnă, premierul a decis înfiinţarea unui task force coordonat de şeful Cancelariei, domnul Oleg Ungureanu”, a declarat Cărbunaru într-o conferinţă de presă.

Măsura vine într-un context în care milioane de gospodării se confruntă cu dificultăți financiare. Datele prezentate de ANRE arată că România are peste 10 milioane de locuri de consum, iar aproximativ 4,7 milioane dintre acestea înregistrează un consum lunar mai mic de 100 kWh. O parte importantă a populației este afectată de sărăcia energetică, motiv pentru care autoritățile caută soluții suplimentare de protecție.

În paralel, Ministerul Muncii va analiza posibilitatea ca furnizorii de electricitate să consulte Registrul consumatorilor vulnerabili. Astfel, companiile ar putea identifica mai ușor gospodăriile care au nevoie de ajutor și ar putea completa sprijinul oferit de stat prin propriile programe.

Pe lângă vouchere, Administrația Fondului pentru Mediu ar putea pune la dispoziție până la 400 de milioane de lei pentru gospodăriile care doresc să cumpere și să instaleze sisteme de stocare a energiei. Grupul de lucru va analiza și măsurile necesare pentru protejarea marilor consumatori industriali, inclusiv actualizarea schemelor de finanțare existente și încurajarea investițiilor în producția și stocarea energiei.

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