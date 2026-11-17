O localitate din România urmează să redevină comună, după mai bine de două decenii în care a avut statutul de oraș. Decizia vine în urma nemulțumirilor locuitorilor, care plătesc taxe și impozite specifice mediului urban, deși localitatea are în continuare caracteristicile unei comune.

Este vorba despre Căzănești, din județul Ialomița, un oraș cu aproximativ 2.900 de locuitori. Proiectul de lege privind revenirea la statutul de comună a fost adoptat de Parlament, după ce a primit luni votul final al Senatului. Inițiativa a fost susținută de toți cei patru parlamentari din Ialomița, indiferent de apartenența politică. Pentru ca schimbarea să intre în vigoare, legea trebuie promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

De ce vor oamenii ca localitatea să redevină comună

Căzănești a primit statutul de oraș în 2004, însă, potrivit inițiatorilor proiectului, această schimbare nu a fost însoțită de o dezvoltare urbană reală. Economia locală a rămas bazată în principal pe agricultură, iar infrastructura este specifică mediului rural.

Deputatul Sorin-George Oltenașu, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat că locuitorii sunt nevoiți să suporte taxe mai mari, fără să beneficieze de servicii corespunzătoare unui oraș.

„În anul 2004 această localitate a fost declarată oraș, dar, din păcate, nu a fost dublată de o dezvoltare urbană reală. Astăzi, după mai bine de două decenii, realitatea din teren este evidentă. Căzănești are o populație de aproximativ 2.900 de locuitori, o economie bazată preponderent pe agricultură și o infrastructură specifică mediului rural”, a declarat deputatul.

Acesta a subliniat că oamenii plătesc impozite la nivel urban, deși serviciile și dotările publice nu reflectă acest statut.

Locuitorii au votat încă din 2015 pentru revenirea la statutul de comună

Dorința locuitorilor de a reveni la statutul de comună nu este una recentă. La referendumul organizat pe 26 aprilie 2015, nu mai puțin de 95,6% dintre participanți au votat în favoarea schimbării.

Potrivit deputatului Sorin-George Oltenașu, actualul proiect reprezintă a treia încercare de modificare a statutului administrativ al localității.

„Este a treia încercare a oamenilor de aici. A treia încercare prin care se încearcă să se respecte adevărul economic. Localitatea Căzănești nu îndeplinește absolut niciun indicator pentru a continua să funcționeze ca un oraș”, a afirmat parlamentarul.

Inițiatorii susțin că localitatea nu îndeplinea toate criteriile legale nici în 2004, când a fost declarată oraș.

Conform legislației, o localitate trebuie să aibă cel puțin 10.000 de locuitori pentru a putea primi statutul de oraș, iar minimum 75% din populația ocupată trebuie să lucreze în domenii neagricole. Sunt necesare și anumite condiții privind infrastructura, alimentarea cu apă, canalizarea și serviciile publice.

În cazul Căzăneștiului, numărul locuitorilor este de peste trei ori mai mic decât pragul demografic prevăzut de lege. După promulgarea actului normativ, localitatea va putea reveni oficial la denumirea de Comuna Căzănești.

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