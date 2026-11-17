Mulți sunt românii care au plecat în străinătate în căutarea unui viitor mai bun. Însă, deși muncesc peste hotare, nu au uitat de cei de acasă. Mulți sunt cei care trimit din străinătate bani către rudele din România. Deși în mod normal acești bani nu sunt supuși impozitului pe venit, există totuși situații în care ANAF poate iniția verificări suplimentare. Dacă sursa veniturilor nu poate fi justificată, banii pot fi impozitați cu o cotă de 70%.

În mod normal, banii trimiși din străinătate către rudele din România nu sunt supuși impozitului pe venit și nu trebuie declarați la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Asta dacă sunt considerați donații sau alte transferuri neimpozabile.

Însă, pentru veniturile obținute din activități economice, salarii sau investiții, ANAF poate solicita documente suplimentare pentru a verifica proveniența fondurilor, iar în cazurile în care fondurile nu sunt justificabile pot fi impozitate cu o cotă de 70%.

Impozit de 70% pentru veniturile nejustificate

Mai exact, potrivit articolului 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație” sunt considerate venituri neimpozabile. De asemenea, pentru aceste transferuri nu este necesară depunerea Declarației unice.

Totuși, dacă banii primiți din străinătate provin din activități economice precum prestarea de servicii, chirii sau alte tipuri de venituri independente, aceștia trebuie declarați și, în funcție de specificul lor, pot fi impozitați.

Însă, chiar dacă banii primiți din străinătate sunt considerați donații și sunt neimpozitabil, în unele cazuri ANAF poate iniția verificări suplimentare. Acestea se fac atunci când sunt sesizate diferențe semnificative între veniturile declarate și situația patrimonială a unei persoane.

Se pot solicita documente bancare sau alte dovezi, precum mesajele text care însoțesc transferurile, pentru a justifica natura acestora. Ei bine, legislația fiscală spune că veniturile a căror sursă nu poate fi identificată sunt impozitabile. Iar conform articolului 117 din Codul fiscal, aceste venituri pot fi supuse unei cote de impozitare de 70% din baza impozabilă ajustată.

Așadar, impozitul de 70% se aplică doar în cazul în care autoritățile fiscale nu pot stabili sursa fondurilor. De precizat este și faptul că sumele primite sub formă de donații de la rude sau moșteniri sunt excluse din această categorie.

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