Venit record din meditații, declarat la ANAF! Câți bani a câștigat un profesor din Timișoara

Piața meditațiilor private continuă să genereze venituri importante în România, iar tot mai mulți profesori aleg să își declare câștigurile la autoritățile fiscale. Datele aferente ultimilor doi ani arată o creștere semnificativă a sumelor raportate în vestul țării, unde județul Timiș se află în fruntea clasamentului. Un cadru didactic din această zonă a înregistrat, în 2025, venituri brute de sute de mii de lei obținute exclusiv din pregătirea suplimentară a elevilor.

Venituri de milioane de lei din meditații în vestul României

Activitatea de pregătire particulară reprezintă o sursă importantă de venit pentru numeroase cadre didactice. Cererea pentru astfel de servicii este alimentată de dorința părinților de a-și ajuta copiii să obțină rezultate mai bune la școală, dar și de nevoia elevilor de a se pregăti suplimentar pentru examenele importante.

Potrivit datelor prezentate de Radio Timișoara, profesorii din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat împreună venituri brute de peste 30 de milioane de lei din meditații, în decursul anilor 2024 și 2025.

Evoluția sumelor raportate la Fisc este una considerabilă. În 2024, veniturile declarate de profesorii din cele patru județe au însumat aproximativ 11,4 milioane de lei. Un an mai târziu, totalul a ajuns la 18,7 milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste 60% într-un singur an.

În aceeași perioadă, a crescut și numărul persoanelor care au raportat oficial veniturile obținute din această activitate. Dacă în 2024 figurau 676 de contribuabili, în 2025 numărul acestora a ajuns la 941.

Aceste cifre indică o creștere atât a veniturilor declarate, cât și a numărului de profesori care își înregistrează fiscal activitatea de pregătire privată.

Timișul, în fruntea clasamentului regional

Județul Timiș ocupă primul loc în vestul țării în ceea ce privește câștigurile raportate din meditații. Aici a fost înregistrată și cea mai mare sumă declarată de un profesor din regiune în anul 2025.

Mai exact, un cadru didactic a raportat venituri brute de 575.000 de lei provenite din orele particulare oferite elevilor. Suma reprezintă un record regional pentru perioada analizată și evidențiază dimensiunea financiară pe care o poate atinge această activitate.

Venitul este unul brut, ceea ce înseamnă că nu trebuie confundat cu suma rămasă efectiv în contul persoanei după achitarea obligațiilor fiscale și, după caz, a cheltuielilor asociate activității.

La nivel național, însă, există un exemplu și mai impresionant. Un profesor a declarat în 2024 venituri de aproximativ 1,5 milioane de lei din meditații, potrivit informațiilor prezentate în materialul Radio Timișoara.

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