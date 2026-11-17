Cu mult timp înaine de căsătorie, Dorian Popa a mers să-și cumpere verighetă de la un brand celebru. I-a plăcut atât de mult încât, ajuns acasă, a decis, împreună cu Andreea să o poarte. De toate pregătirile de nuntă s-a ocupat soția lui iar Dorian a ajuns să facă un pas pe care nu-l credea, vreodată, posibil. Cunoscutul artist recunoaște că și el și Andreea își doresc un copilaș și dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că lecția pe care a învățat-o în ultima perioadă a fost „una din cele mai bune din punct de vedere rezultate după conștientizare”. Dorian Popa a renunțat, de 2 ani, la ceasuri și haine scumpe, dar la mașinile de lux mărturisește că nu poate renunța. Face muncă în folosul comunității și recunoaște că „voi face asta cu mândrie atâta timp cât știu că este pedeapsa pe care trebuie să o duc la bun sfârșit pentru o prostie pe care am făcut-o eu, nu altcineva”

Dorian Popa dezvăluie ce îi place cel mai mult la el însuși, dar și faptul că „înțeleg greșit și ce înseamnă răbdarea și toleranța”. Ne spune că a rămas pe veci marcat și că „viața mea s-a schimbat în ceva ce nici măcar nu am visat” atunci când a participat la castingul care i-a schimbat destinul și povestește despre cea mai mare nedreptate care s-a spus, vreodată, despre el. Plin de umor, Dorian Popa recunoaște că e mort după shaorma și că, oricât de multă grijă are la aspectul fizic, totul se termină la mâncare. Cunoscutul antreprenor pune, pe pauză, proiectul Hâtz Residence și pregătește niște suprize fantastice în domeniul beauty.

CANCAN.RO: Cum e viața ta după 7 luni de familist convins, cu acte? Ce simți că s-a schimbat?

Dorian Popa: Viața mea este și mai frumoasă, cred că era ceea ce ne lipsea ca să ne închege și să ne facă un cuplu în adevăratul sens al cuvântului. Iar dacă vreți să vă spun o povestioară scurtă, iată: cu câteva luni bune înainte să facem acest pas am avut un brand trip cu compania unde sunt parte, în Anglia și i-am spus soției mele că eu mă duc să-mi cumpăr verighetă. Știam foarte bine că vreau s-o cumpăr de la Cartier. M-am consultat cu Andreea și am decis că vreau s-o pun pe deget, chiar dacă nu suntem căsătoriți. Și mi-am pus verigheta. Din acel moment eu m-am consider căsătorit pentru că toată lumea care o vedea spunea asta. Am peste un an de când sunt căsătorit deci (râde, n.red.).

CANCAN.RO: De ce cu Andreea? Ce putere a avut încât să te determine să faci acest pas?

Dorian Popa: Nu cred că un pas de genul acesta îl faci dacă ești determinat de persoana de lângă tine. Andreea m-a făcut să simt că pot să fac acest lucru. Sincer, ea a dat un ritm mai rapid întâmplărilor, ceea ce m-a bucurat. M-a facut să stau liniștit și să mă focusez asupra muncii mele, pentru că ea s-a ocupat de tot cee a ce a însemnat nuntă noastră. Energia ei este cea care m-a făcut pe mine să mă simt confortabil și dornic să fac acest pas în viață, pe care mulți ani de zile am crezut că nu-l voi face, că nu e de mine. Dar uite că este despre a întâlni persoană potrivită care să trezeasca în tine anumite sentimente.

Cel mai sincer sfat: „Să nu se culce pe o ureche”

CANCAN.RO: Care este, după părerea ta de acum, cel mai important lucru pe care nu trebuie să-l uite o femeie care devine soție?

Dorian Popa: Cel mai important lucru pe care nu trebuie să-l uite o femeie când devine soție, dar aș completa eu spunând că nu trebuie să-l uite niciun bărbat când devine soț, este să nu se culce pe o ureche. Și acest culcat pe-o ureche poate avea sute de subramuri. Am să menționez câteva. Nu cred că poate fi de bun augur și nu înțeleg de ce mulți oameni se delasă din punct de vedere al îngrijirii personale în cupluri. Mai abitir, când suntem într-o relație de lungă durată trebuie să ne respectăm partenerul și să ne dăruim lui cu tot ce ne stă în putere, fizic, dar și emoțional. În prim plan este fizicul și nu înțeleg delăsarea.

Apoi să nu uite să se bucure de relația lor așa cum se bucurau atunci când erau la început. Cred că și asta e foarte important. Oamenii trebuie să țină minte asta și după ani de zile de relație. Apoi să nu uite că, atunci când fiecare lasă un pic de la el, probabilitatea găsirii unui numitor comun este mult mai mare decât atunci când fiecare își protejează, cu vehemență, părerea personală.

CANCAN.RO: Un copilaș vă doriți?

Dorian Popa: Da, nu este un secret faptul că ne dorim un copil. Dar, mai presus de orice, pentru că eu așa mă fost crescut de Mamișor iar Andreea a fost crescută de mama ei destul de apropiat de modul meu, am decis că studiile sunt extrem de importante. Ea și-a dedicat și dăruit foarte mulți ani din viață medicinei așa că trebuie să-și termine facultatea după care, odată ce va fi ajuns medic rezident, vedem dacă Dumnezeu ne îndreaptă spre un copilaș și când ne îndreaptă. Noi suntem foarte deschiși și ne dorim.

CANCAN.RO: Care este primul lucru pe care-l iubești la tine? Și primul pe care nu poți să-l suferi?

Dorian Popa: Mamă ce întrebare (râde,n.red.).Am să fiu cât se poate de cinstit și o să spun că iubesc la mine faptul că, dacă-mi pun ceva în minte, alături de Dumnezeu fac tot posibilul să duc la bun sfârșit planul și să reușesc să realizez ceea ce mi-am propus. Nu sufăr la mine că, de multe ori, înțeleg greșit ce înseamnă bunătatea, smerenia și poate înțeleg greșit și ce înseamnă răbdarea și toleranța, lăsând anumite lucruri să se întâmple într-un mod greșit.

Dorian Popa a rămas marcat: „Viața mea s-a schimbat în ceva ce nici măcar nu am visat”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai bun lucru pe care ști sigur că l-ai făcut în viața asta?

Dorian Popa: Nu-mi dau seama dacă vă doreați un răspuns mai pompos de atât, dar cred că cel mai bun lucru pe care știu sigur că l-am făcut în viața asta a fost să o ascult pe mama, care știa de la o prietenă, Mihaela, și să mă înscriu la „Pariu cu Viața”, la casting. Atunci viața mea s-a schimbat în ceva ce nici măcar nu am visat.

CANCAN.RO: Viața ți-a dat multe lecții. Care a fost cea mai grea?

Dorian Popa: Nu pot să spun neapărat că am o lecție care mi s-a părut cea mai grea, am avut parte de multe lecții grele și cred că Dumnezeu mi-a dat aceste lecții. Ajuns la cea de-a două citire a Noului Testament și sfătuit de omul care a adus mai aproape de mine credința în viața mea, am înțeles că Dumnezeu îi încearcă pe cei de la care are așteptari și de la care își dorește mai mult. În viață ar trebuie să te îngrijorezi dacă Doamne Doamne nu te încearcă.

Și dacă este cumva o bătaie lungă spre ultima boroboață pe care am făcut-o…da, este una din cele mai grele lecții din viața mea. Dar oricât de ciudat ar suna cred că este, cu siguranță, una din cele mai bune lecții din viața mea din punct de vedere rezultate după conștientizare.

CANCAN.RO: Există vreun lucru de care, încă, te vindeci?

Dorian Popa: Acum vreau să mă cunoașteți și mine așa cum sunt, direct, fără ipocrizie. V-aș minți să va spun că există ceva după care, încă, mă vindec, pentru că Dumnezeu mi-a oferit un tip de comportament destul de puternic, cu mici nuanțe de nonșalanță ici, colo și am învățat să mă vindec și să mă repliez destul de repede, indiferent de rana produsă în viață. Sunt chiar foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai neadevărat lucru care s-a spus despre tine?

Dorian Popa: Unul din cele mai neadevărate lucruri spuse despre mine, care mă doare al naibii de tare, este că aș fi încercat vreodată, sub orice formă, să profit de oameni, să îi țepuiesc, să îi folosesc ca unelte într-un mod negativ în construirea bussinesului sau a succesului meu. Am învățat de la Dumnezeu un lucru și le spun și copiilor: să ajungi sus, pe culmile succesului, dar să nu faci nimenui rău în drumul tău spre succes. Ultimul lucru în viață pe care mi l-aș dori ar fi să primesc un leuț ce știu că a provocat nedreptate cuiva.

Un secret dezvăluit:„Sunt foarte atent cu mine sau la înfățișarea mea, dar totul până la mâncare”

CANCAN.RO: Ești omul care are cea mai mare grijă de el, dar niciodată nu-ți refuzi o shaorma. Cum așa?

Dorian Popa: Ce întrebare mișto (râde,n.red.).Nu știu, e bună, îmi place shaorma, sunt român. De fapt e impropriu spus, pentru că shaorma nu este un preparat românesc, dar a ajuns unul tipic românesc. Shaorma îmi place de mor și sunt foarte atent cu mine sau la înfățișarea mea, dar totul până la mâncare. Sunt un gurmand convins și, chiar dacă, pe alocuri, pentru anumite proiecte am ținut mici diete, nu sunt genul de om care poate ține un regim alimentar long term pentru că sunt omul care își caută dopamină și în mâncare.

CANCAN.RO: Tu faci un lucru inedit, vinzi case complet mobilate. Cum merge afacerea? Simți vreo criză, oamenii sunt mai reticenți de 2 ani încoace?

Dorian Popa: Dumnezeu a fost alături de mine și nu am simțit atât de puternic această criză din zona imobiliarelor, dar vă pot spune cu drag în inima că Hatz Residence ia o pauză. Reglementările fiscale de ultimă oră au făcut ca proiectul meu, bazat pe calitate, să nu mai fie atât de rentabil. Din punct de vedere sănătate, lăsând la o parte financiarul, mă consumă foarte mult, mental și fizic așa că am ajuns la concluzia că raportul consum-profitabilitate nu mai e pe placul meu.

Mai am o singură căsuță pe care n-am apucat să o mobilez pentru că nu sunt sigur că vreau s-o vând. Am avut chiar de curând o vizită de la niște clienți. Domneștiul este în plin proces de upgradare a infrastructurii șoselelor și va crește și ca prețuri. Caut să mai cumpăr teren, aș vrea ca toată strada aceea să fie a mea, fără construcțiile vecinilor, bineînțeles. Deocamdată nu mai construiesc. Nu zic că taxele ce au survenit sunt exagerate în raport cu Europa, dar realitatea este că noi ne aliniem ca taxe cu Europa puterea de cumpărare a românului fiind net inferioară europenilor. Iar salariile sunt net inferioare Europei. Nu ai cum să ai pretenția de la un român să poată cumpără o casă la preț de Europa pentru că, la nivelul acestor taxe, dorind și o marjă de profitabilitate, este imposibil să te încadrezi în marja de prețuri pe care și-o imaginează românii.

CANCAN.RO: Rolls Royce Phantom, ceasuri scumpe, haine de firmă. Cum e însă Dorian la el acasă, în trening, făcând ceva de mâncare?

Dorian Popa: Asta e imaginea, da. Exceptând mașinile, o plăcere a mea care nu se va estompa niciodată, ceasurile și hainele pot spune, cu mândrie, că le-am lăsat ușor în urmă. Mi-am făcut toate mendrele, mi-am atins visurile din punct de vedere ‘ceasul de aur cum a avut Tupac’ sau ‘lanțul de aur ca Usher’. Iată că am 2 ani de zile de când mă îmbrac numai în brandul nostru. Adidașii tot de la brandul nostru și costă 700 de lei. Am toate acele colecții de adidași și de haine în casă, dar am și donat copiilor nevoiași din hăinuțele scumpe pentru că nu mai regăsesc.

Nu spun că nu va veni iar o vreme în care să mă apuce mania. Mă rezum la mașini și îmi place să investesc. Vreau să am cât mai multe terenuri, avem în plan și clinică iar pentru asta trebuie să fiu pregătit cu câteva sute de mii de euro. Vrem să facem o clinică pentru ziua când Andreea va fi doctor. Mașinile îmi plac și voi mai cheltui mulți bani pe mașinuțe. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că atâta timp cât afacerile tale sunt cinstite și tu, ca om, nu faci rău cuiva în drumul tău, visurile tale pot avea orice culoare. Nu suntem aici ca să ne judecăm dezideratele. Eu nu am probleme cu dorințele altor oameni.

CANCAN.RO: Ești vocal, ai și păreri. Cum faci față hate-ului, prejudecăților?

Dorian Popa: Hai să fim serioși. Cine are timp să stea să facă comentarii de această natură cu siguranță nu-și ocupă timpul cu ceva constuctiv. Le spun celor care au timp de hate că, în tot acel timp, ar putea să muncească, să-și atingă visurile. Ce frumoasă e viața atunci când poți să ai ceea ce ai visat când erai copil sau ceea ce-ți dorești.

CANCAN.RO: Ai fost și ești sincer mereu, cu presa, în ceea ce privește viața ta. Faci acum muncă în folosul comunității. Cum reacționează oamenii când te văd?

Dorian Popa: Am poze și cu sacii de gunoi în mâna și adunând gunoaiele de pe jos și spaland străzile din Domnești. Voi face asta cu mândrie atâta timp cât știu că este pedeapsa pe care trebuie să o duc la bun sfârșit pentru o prostie pe care am făcut-o eu, nu altcineva. Nu Mi se pare nimic rușinos în a face zile de muncă în folosul comunității. Mi se pare rușinos să dai vina pe altcineva atunci când faci prostii. Rușinos să judeci că cineva face prostii uitând că și tu faci. Noi toți, fără greșeală, suntem păcătoși. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar imediat uităm de porcușorii din grădina noastră.

CANCAN.RO: Spune-mi despre noul proiect pe care l-ai început.

Dorian Popa: Am un bussines nou, Hâtz RCA. În premieră îți spun că Hâtz RCA este doar o ramură a brandului mamă care se numește Hâtz Insurance și care este înregistrat deja la OSIM. Va cuprinde și asigurări facultative de tip casco, asigurări locuință cu bonusuri pe care nu le-am văzut, pot spune cu curaj, deocamdată în piața din România. Eu, împreună cu asociatul meu Cosmin Angheluță încercăm să venim cu niște oferte mai curajoase din punct de vedere bussines.

Și să vă dau un mic secret pe care nu-l știe nimeni. Pe lângă Hâtz Pizza și Hâtz Mac&Cheese pe are le-am lansat și care se bucură de un succes răsunător, respectiv 3 milioane de unități de pizza vândute în 2 ani și aproape 1 milion de Mac&Cheese vândute în câteva luni de zile (aceste subramuri alcătuind brandul Hâtz Foods care are surprize și pe viitor) voi lansa 2 produse din gama beauty. Nu pot să vă spun mai mult de atât pentru că-mi place să le coc în liniște, dar începutul lui 2027 o să vină cu surprize noi din gama Hâtz Johnule.

Citește și: Dorian Popa, luat la țintă de Călin Donca! Acuzații explozive: „Există un risc real de insolvență”

Cum arată terasa cu șemineu a lui Dorian Popa? Este din sticlă și are un design special