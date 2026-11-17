Nava Mariam, lovită de dronă în apele teritoriale din Ucraina, a plutit în derivă până pe plaja din Vadu. Reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) au oferit primele detalii despre incident.

Potrivit reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) nava comercială Mariam – aflată sub pavilion tanzanian – a fost lovită în urma unui atac cu drone în luna septembrie, în apele teritoriale ale Ucrainei. După incident, nava a rămas ancorată până pe data de 14 noiembrie, când ancora s-a rupt. Ambarcațiunea a intrat în derivă și a fost purtată de curenți până în apropiere de plaja din localitatea Vadu, județul Constanța.

Drona Mariam plutește în derivă în zona plajei Vadu

Încă de la pătrunderea navei pe teriotriul românesc, Centrul Maritim de Coordonare a monitorizat în permanență traiectoria și poziția acesteia, pentru prevenirea oricărui incident naval. De asemenea, autoritățile au transmis avertizări navigatorilor în tranzit cu privire la pericolul reprezentat de epavă. Nava Mariam este prima ambarcațiune care ajunge pe țărmul românesc de la începerea războiului dintre Ucraina și Rusia.

„În cursul lunii septembrie nava Mariam M a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale Ucrainei. După atac, nava a rămas ancorată în zona ucraineană până pe data de 14 noiembrie, când ancora s-a rupt, iar ambarcaţiunea a intrat în derivă, fiind purtată de curenţi către zona de responsabilitate a României”, au anunţat, marţi, 17 noiembrie, reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Atacul cu drone din apele teritoriale ale Ucrainei a avut loc în zona canalului Bâstroe, în apropiere de Delta Dunării. Nava are aproximativ 100 de metri lungime și navighează sub pavilion Tanzanian. Nava urmează să fie remorcată către un șantier naval pentru reparații, după readucerea ei pe linia de plutire.

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