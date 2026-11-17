În calitate de fostă concurentă la Asia Express (2018), Vica Blochina o pune la punct pe Valerie Lungu, care susține că derapajele sale comportamentale și verbale din timpul emisiunii au fost, de fapt, special orchestrate pentru audiență.

Ca de la basarabeancă la basarabeancă, Vica Blochina îi taie elanul lui Valerie Lungu, după ce influencerița a încercat să își justifice ieșirile nervoase și comportamentul deplasat de la Asia Express sub pretexul ca a vrut să facă audiență Antenei 1. După terminarea emisiunii, influencerița a mărturisit că de bună voie „s-a isterizat” la Tv, doar de dragul cifrelor.

„Mai isterizez și eu din când în când ca să fac puțin audiență, ca să fac și eu puțin… ceva material la televizor. Că dacă tăceam chiar nu arăta nimic. Noi eram destul de plictisitori, noi suntem destul de plictisitori, aș zice, eu și Alex. Dacă el e foarte liniștit, și eu cu el sunt foarte liniștită. Eu cu Alex nu prea ne certam. Mai făcea el seara când ajungeam la cazare și zicea: trebuie să ne gândim ce se dă la televizor. Și zice: Trebuie să ne certăm. Mă uit la el și zic: Și pe ce vrei să ne certăm? Și zice: Nu știu, pui, tu găsește, că tot timpul găsești”, a spus Valerie în podcastul Face to Face.

Din postura de fostă concurentă în Asia Express, Vica Blochina i-a dat peste nas influenceriței și i-a ironizat declarațiile într-un mod elegant, dar suficient de „apăsat” cât să dea de înțeles că astfel de explicații sunt greu de crezut, mai ales într-o competiție de o asemenea anvergură, unde stresul, oboseala fizică și psihică ating pragul critic.

„Deci, am înțeles bine. Tu ești de fapt o fată fină și elegantă. Dar ai ales intenționat să te cerți cu lumea și să-ți strici imaginea ca să faci conținut pentru Antean 1? Un sacrificiu pentru postul de televiziune, practic. Am fost și eu în astfel de proiecte și știu ce înseamnă stresul și oboseala de acolo. Tocmai de aceea mi se pare greu de crezut că, timp de două luni, pe lângă toate problemele, mai aveai și energie să construiești permanent un personaj atent calculat să te pună într-o lumină proastă în fața unei țări întregi. Adică eleganța ai ținut-o sub control… dar scanadlul l-ai oferit cu generozitate pentru audiență. Nu era mai simplu să spui că ai avut reacții pe care acum le regreți?”, a fost mesajul Vicăi Blochina.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns până în finala Asia Express 2026. Pe parcursul aventurii, participanții au fost nevoiți să facă față unor misiuni dintre cele mai neobișnuite, menite să le testeze rezistența fizică, răbdarea și capacitatea de a-și păstra calmul în situații dificile. Timp de două luni, influencerița a fost protagonista mai multor momente limită, de la certuri cu localnicii și situații tensionate, până la conflicte aprinse cu Maurice Munteanu, Mirela Vaida (vezi AICI) și Raluca Bădulescu.

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