Povestea dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu pare să fi ajuns la final, iar semnele din mediul online nu fac decât să alimenteze speculațiile. După ce apropierea dintre ei, în Thailanda, a lăsat impresia că se poate transforma totul într-o relație de lungă durată, pilotul a cam tras de manșă și a schimbat direcția. Mai mult, Eduard a fost surprins recent în compania ispitei Daniela Pană. Cei doi au petrecut timp împreună în toiul nopții, în mașină, unde au filmat și un videoclip pentru TikTok cu o trimitere care nu a trecut neobservată de internauți.

După despărțirea de Ionuț Mocăniță, Claudia Ion nu a părut să ducă prea mult dorul fostului partener. În peisaj a apărut Eduard Vlădescu, ispita-pilot care a fost tot mai prezent în preajma șatenei. Gesturile, privirile și apropierile dintre ei au dat de înțeles că între cei doi se înfiripă o poveste de dragoste.

Numai că lucrurile nu ar fi evoluat așa cum se așteptau cei care îi urmăreau. După ce au apărut informații potrivit cărora Claudia l-ar fi înșelat pe Ionuț Mocăniță în timpul relației, cu un patron controversat, Eduard pare să se fi distanțat de ea.

Un alt indiciu important vine chiar din mediul online. Cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe rețelele de socializare, iar aprecierile și interacțiunile care existau între ei au devenit istorie. Astfel, apropierea care părea promițătoare s-a transformat într-o distanțare vizibilă.

Eduard, filmat noaptea în mașină alături de Daniela Pană

În timp ce Claudia Ion și-a văzut de viață, nici Eduard Vlădescu nu pare să fi rămas singur. Pilotul a fost surprins recent, pe timp de noapte, în mașină, alături de ispita Daniela Pană. Cei doi nu s-au limitat doar la o plimbare, ci au realizat împreună și un videoclip pentru TikTok.

Ceea ce a atras atenția a fost, însă, alegerea sunetului de pe fundal. Blondina a folosit un fragment devenit viral, în care Claudia Ion enumeră toate calitățile pe care consideră că le are și pe care Ionuț Mocăniță nu le-ar fi apreciat în timpul relației lor.

Cine este E.V., bărbatul cu care Claudia Ion l-ar fi înșelat pe Mocăniță

În tot acest context, un alt episod controversat din viața sentimentală a Claudiei Ion a ieșit la iveală. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, în viața șatenei ar fi existat un bărbat misterios, identificat prin inițialele E.V.

Acesta ar deține trei restaurante, în Mamaia, Brașov și Predeal, și ar fi un personaj controversat. Mai mult, bărbatul și Claudia Ion s-ar fi apropiat în perioada în care tânăra forma un cuplu cu Ionuț Mocăniță. Mai mult decât atât, presupusa apropiere ar putea explica și refuzul Claudiei de a participa la testul poligraf.

De la gesturi romantice la distanțare

Nu este prima dată când Claudia Ion și Eduard Vlădescu ajung în atenția publicului. În urmă cu ceva timp, cei doi au fost surprinși împreună într-un club, unde concurenta l-a lovit pe pilot cu telefonul.

Momentul a stârnit discuții, însă lucrurile au fost ulterior lămurite chiar de cei doi, care au transmis pe rețelele de socializare că totul ar fi pornit de la o glumă neinspirată.

Ulterior, cei doi au lăsat incidentul în urmă, iar Claudia a publicat la InstaStory o fotografie cu un cățel, însoțită de cuvinte de dragoste. Cel mai important detaliul este că animal de companie putea fi observat și în postările lui Eduard, semn că cei doi ar fi continuat să petreacă timp împreună și după episodul din club.

Acum, însă, lucrurile par să se fi schimbat radical. Pilotul este surprins în compania Danielei Pană, iar legătura cu Claudia pare să fi rămas doar o amintire.

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