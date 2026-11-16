Noaptea dintre ani este unul dintre cele mai aglomerate momente pentru artiștii din România. Restaurantele, hotelurile și centrele de evenimente pregătesc programe speciale, iar cântăreții cunoscuți sunt printre principalele atracții ale petrecerilor.

Vali Vijelie se numără printre artiștii care și-au anunțat programul pentru Revelionul 2027. Potrivit Click!, manelistul va urca pe scenă într-un centru de evenimente situat în apropierea Timișoarei.

Cât costă să petreci Revelionul cu Vali Vijelie

Cei care vor să îl asculte live pe Vali Vijelie în noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027 trebuie să plătească 580 de lei de persoană.

Prețul include atât programul artistic, cât și meniul festiv pregătit pentru invitați. Alături de Vali Vijelie vor întreține atmosfera Iasmina Iova și DJ Brill Daniel.

Participanții vor avea parte de un meniu complet, care cuprinde aperitiv, preparat din pește și fel principal. În preț sunt incluse și băuturile, printr-un sistem open bar, precum și un fruit bar și un candy bar.

Astfel, pentru un cuplu care dorește să petreacă Revelionul la acest eveniment, costul biletelor ajunge la 1.160 de lei.

Cât pot câștiga artiștii în noaptea de Revelion

Deși prețul biletului este cunoscut, onorariul pe care îl va încasa Vali Vijelie pentru recitalul din apropierea Timișoarei nu a fost făcut public.

Totuși, Revelionul este una dintre cele mai profitabile perioade pentru cântăreții care participă la petreceri private sau evenimente organizate în restaurante.

Un impresar din industria muzicală a explicat că artiștii pot obține în noaptea dintre ani câștiguri considerabil mai mari decât la evenimentele obișnuite.

„În Noaptea dintre Ani se câștigă și triplu, față de restul anului, de aceea artiștii urcă pe scenă și pe 31 decembrie, în loc să petreacă alături de familie”, a declarat impresarul.

Acesta a precizat că, pe lângă sumele negociate cu organizatorii, cântăreții pot obține venituri suplimentare din dedicațiile solicitate de participanți.

„Când ești invitat să cânți într-un local bun, te înțelegi cu patronul, pe o anume sumă, de câteva mii de euro, dar artiștii, mai ales maneliștii și cei de muzică populară, mai câștigă foarte mulți bani și din dedicațiile muzicale oferite mesenilor”, a mai spus el.

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