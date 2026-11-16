Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu pare că este unul fără sfârșit. Cei doi se acuză reciproc, iar în centrul noii dispute este fiul cel mic al acestora. Deși instanța a decis că micuțul trebuie să meargă la școală în Constanța, Gabi Bădălău spune că băiatul nu își dorește acest lucru. Astfel, Claudia Pătrășcanu se luptă acum pentru a-l lua pe Nicolas acasă. Ei bine, în scandalul dintre cei doi a intervenit recent și Mirela Vaida. Vedeta Antena 1 a avut un mesaj direct pentru Gabi Bădălău.

Disperată de tot ce i se întâmplă, Claudia Pătrășcanu a fost prezentă în cadrul emisiunii Acces Direct, acolo unde a vorbit despre acțiunile fostului partener. Ei bine, Gabi Bădălău nu a privit deloc cu ochi buni această apariție și chiar a spus că echipa emisiunii ar fi părtinitoare.

Declarațiile făcute de Gabi Bădălău nu au rămas fără răspuns, iar Mirela Vaida i-a oferit o replică dură acestuia. Vedeta a punctat că în acest caz nimeni nu poate să fie părtinitor având în vedere că instanța s-a pronunțat clar în favoarea Claudiei Pătrășcanu.

„Încerc să fiu doar prezentator în această emisiune. Totuși, ne gândim că instanța a fost obiectivă, nu? Ăsta este rolul instanței. Pe mine mă puteți acuza. Sunt un om, vrând, nevrând, am sensibilitățile mele. Sunt femeie, am trei copii acasă de vârsta copiilor voștri, înțeleg ce simte o mamă. Mă puteți acuza că sunt părtinitoare, deși știu că nu am voie și nu ar trebui să fiu, dar sunt un om. Eu nu pot să o ascult pe Claudia și să nu mă pun în locul ei. Nu pot să nu empatizez. Am în fața mea o mamă care își vrea copiii împreună. Încerc să fiu cât de obiectivă pot, dar, totuși, instanța a fost obiectivă. A dat de două ori dreptate mamei! Copilul trebuia să meargă la școală la Constanța, unde a fost înscris. Avea program de vizită tatăl, iar domiciliul era la mamă”, a declarat Mirela Vaida, la Acces Direct.

Gabi Bădălău nu cedează

Deși Claudia Pătrășcanu încearcă prin orice metode să fie, din nou, lângă fiul său cel mic, Gabi Bădălău nu pare dispus să cedeze. Acesta spune că lucrurile ar fi mult mai simple dacă fosta parteneră ar accepta să respecte dorința micuțului și ar fi de acord să îl înscrie pe acesta la o școală din Capitală.

„Nu s-ar fi ajuns la lucrul ăsta, dacă ea, ca mamă, înțelegea nevoile unui copil de 10 ani, care se exprimă, are dorințe și își dădea acordul, atunci când am invitat-o să vină și să alegem educația cea mai bună pentru copil. Nu a răspuns la niciun mail, nu a vrut să își dea acordul. Ne luptăm pentru această suplinire acord mamă. Am fost pe 30 octombrie la un eveniment, în Parcul Tăbăcăriei, unde am petrecut timp cu Claudia și copiii. Ea a cerut ordin de protecție, cum că aș fi bătut copilul. Avem o motivare de la judecători, unde spune Claudia a depus probe nereale. Ambii copii își doreau să petreacă timp cu tatăl, iar Claudia nu l-a lăsat pe copilul cel mare. Ea în fiecare zi l-a văzut pe copil (n.r. pe Nicolas), doar că el nu a vrut să meargă la Constanța. Copilul meu nu e un obiect!”, a declarat Gabi Bădălău.

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