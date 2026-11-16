De ce s-a supărat Maurice Munteanu pe Valerie Lungu la Asia Express, de fapt: „Nu poți să minți în halul acesta la TV”

De ce s-a supărat Maurice Munteanu pe Valerie Lungu la Asia Express, de fapt: „Nu poți să minți în halul acesta la TV”
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De la ce a pornit conflictul dintre Valerie Lungu și Maurice Munteanu
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Competiția Asia Express a luat sfârșit, iar marii câștigători au fost desemnați. Deși în cadrul emisiunii de la Antena 1 este vorba despre aventură și depășirea limitelor, competiția nu a fost lipsită de conflicte. Iar cele mai mari dispute s-au dus între Maurice Munteanu și Valerie Lungu. Cei doi au început să se certe încă de la începutul show-ului, iar acum soția lui Alex Gîlcă a dezvăluit care a fost motivul ce a aprins întregul conflict.

Fanii Asia Express au fost martori la animozitățile care au pornit între Valerie Lungu și Maurice Munteanu. Cei doi s-au contrariat încă de la începutul competiției, iar acum s-a aflat adevăratul motiv care a stârnit tot scandalul. Valerie Lungu a dat tot din casă!

De ce s-a supărat Maurice Munteanu pe Valerie Lungu

Cum se cunoșteau dintr-o altă emisiune, Maurice Munteanu și Valerie Lungu au mărturisit încă de la început că nu se agreează. Însă adevăratul conflict a început, se pare, din noaptea în care au fost nevoiți să doarmă împreună în aceeași iurtă. Acum, soția lui Alex Gîlcă a povestit tot și a punctat care a fost motivul pentru care partenerul lui Connie s-a supărat pe ea.

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Valerie Lungu a dat tot din casă /Foto: captură YouTube

Ei bine, se pare că Maurice Munteanu a explodat după ce Valerie Lungu a spus că el sforăie. Acesta a fost deranjat că șatena a spus asta la televizor și de aici a început o serie continuă de șicane. Mai mult, se pare că Maurice a fost extrem de deranjat și de faptul că partenera lui Alex a ținut baia din iurtă ocupată mai bine de o oră.

Valerie Lungu a mărturisit că toate aceste motive i s-au părut puerile și consideră că, în realitate, nu a făcut nimic care să îl poată deranja cu adevărat pe Maurice.

„S-a supărat că vezi doamne am zis că el sforăie. Da, el sforăie. Și eu sforăi. Și bărbatul de lângă mine sforăie când e obosit. Nu mi se pare absolut nimic… și cățelul meu sforăie. Credeți-mă, am nopți în care nu pot să dorm din cauza cățelului. Nu e o jignire față de cineva că tu sforăi.

Și doi la mână, eu i-am trezit pe ei. Eu, când am terminat să-mi fac părul, să mă machiez, să termin tot, să-mi fac și bagajul meu, i-am trezit pe ei. Deci nu poate să zic că, mamă, nu s-a dus Connie la baie pentru că Valeria își făcea bucle. Connie dormea! Toată iurta dormea, până și bărbatul meu dormea. Toți dormeau. Eu m-am trezit să mă machiez și să mă fac pe păr, că am vrut și eu să mă fac pe păr. Prima zi a fost când m-am făcut pe păr, că după aia nu m-am mai făcut. M-am făcut pentru că am avut baie și toată lumea dormea. Eu m-am trezit la cinci și pe toți i-am trezit la șase.

Nu poți să te duci la televizor și să minți în halul ăsta că, vezi doamne, tu n-ai intrat la toaletă pentru că eu îmi făceam bucle. Dar spune-mi: „Valerie, pot să intru la toaletă?” Și ziceam: „da, cum să nu? Te rog intră. Cât ai nevoie?” Practic, unu, eu n-am bârfit, pentru că aia nu e bârfă. Doi, eu te-am trezit pe tine. Și trei, dacă voiați la baie, puteați să mergeți foarte simplu la baie”, a mărturisit Valerie Lungu, în cadrul podcastului Face to Face.

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Foto: Instagram, captură Antena 1

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