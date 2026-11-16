Împăcarea anului? Ema Uta și Andrei Barbu se iubesc din nou, după ce au fost la un pas de despărțire

Despărțirea Emei Uță de iubitul ei, Andrei Barbu, a stârnit multă vâlvă în societate. A fost ceva destul de nasol, și se părea că Ema și Andrei nu vor mai continua să fie împreună. Iată însă că lucrurile s-au mai „netezit”, vânătăile s-au vindecat, la fel și rănile sufletești, iar Ema Uță și Andrei Barbu au fost zăriți de CANCAN.RO la un restaurant din Capitală, petrecând, sărutându-se și râzând în hohote, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Ce miracol, ce minune!

Ema Uță are 35 de ani, este de loc din Râmnicu-Vâlcea, unul dintre cele mai frumoase orașe ale României și supranumit „cel mai sudic oraș al Transilvaniei”. La fel de frumoasă este și Ema, make-up artist cu un talent extraordinar, motiv pentru care a fost supranumită „regina transformărilor”. A devenit atât de cunoscută, încât vedetele noastre cu pretenții, precum Loredana, Alina Ceușan, Delia, Antonia și Alina Eremia au apelat la serviciile ei.

Cât despre viața personală, Ema Uta trăia până prin septembrie o superbă poveste de dragoste cu Andrei Barbu, un tânăr milionar, de profesie dezvoltator imobiliar. Ce s-a întâmplat, nu se știe clar, însă a fost un scandal care părea că-l va afecta serios pe Andrei Barbu.

Dar se pare că nervii s-au mai temperat, iubirea a reînviat, pentru că cei doi erau de fapt pe un traseu ce urma să-i aducă iar împreună. Primele indicii au fost chiar declarațiile lui Andrei Barbu, „vinovatul” pentru toată tevatura medico-legală. El spunea că nu exclude o împăcare, așa cum CANCAN.RO a scris în detaliu AICI.

Se pare că semnalul a fost bine primit de către Ema Uță, pentru că pe 1 octombrie ea a renunțat la măsuri împotriva lui Andrei Barbu.

Bun, deci după ce au fost eliminate aceste obstacole din calea acestei mari iubiri, iată că s-a produs și împăcarea OFICIALĂ, iar CANCAN.RO a fost acolo la fix și a surprins chiar momentul în care Andrei Barbu coboară ca un gentleman din mașină, îi deschide portiera Emei Uță și îi dă un buchet de trandafiri albi colosal. Zâmbetul satisfăcut al Emei este elocvent. S-a uitat totul! Cei doi intră în restaurant unde e veselie mare, se râde în hohote.

Între Ema Uță și Andrei Barbu a renăscut acea iubire care se simțea din postările lor pe Instagram. Dovadă un sărut pasional, surprins din nou de CANCAN.RO. Să sperăm că împăcarea va fi una de durată și evident le urăm cât mai multă iubire și cât mai puține scandaluri.

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