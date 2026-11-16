Familia Andreei Pirui, primele declarații după ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a fost reținută: „Foarte bine”

Primele declarații făcute de familia Andreei Pirui /Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După ce a fost căutată de autorități mai bine de o săptămână, Andreea Pirui, cunoscută publicului după participarea la emisiunea Puterea Dragostei, a fost arestată. Din informațiile transmise de oamenii legii, aceasta a fost găsită într-un imobil din Cluj. Femeia a fost reținută și urmează acum să fie prezentată în fața judecătorilor Tribunalului Cluj. Familia fostei concurente de la Puterea Dragostei a făcut primele declarații după ce aceasta a fost prinsă.

După apariția la Kanal D, Andreea Pirui a devenit influenceriță și își prezenta viața în mediul online. Însă, în urmă cu doar câteva săptămâni, aceasta a intrat în atenția procurorilor DIICOT Cluj, care o suspectează că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Astfel, Andreea Pirui a fost arestată în lipsă și dată în urmărire generală, iar seara trecută, 15 noiembrie, a fost reținută.

Primele declarații făcute de familia Andreei Pirui

Andreea Pirui a fost găsită în noaptea de 15 noiembrie, în urma unei acțiuni desfășurate de oamenii legii în municipiul Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, intervenția a avut loc în jurul orei 23:30. Agenții Serviciului de Investigații Criminale Cluj, alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au identificat într-un imobil o femeie de 38 de ani și un bărbat de 31 de ani, ambii originari din Zalău.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cele două persoane au fost reținute, urmând să fie prezentate în fața magistraților Tribunalului Cluj pentru confirmarea măsurii preventive. După ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a ajuns în custodia oamenilor legii, familia acesteia a avut o primă reacție.

Andreea Pirui a fost reținută /Foto: Facebook

Mai exact, verișorul Andreei Pirui a fost cel care a făcut primele declarații. Acesta a mărturisit că îi pare bine că femeia a fost prinsă, însă a subliniat și că îi pare rău că verișoara lui a ajuns să se confrunte cu astfel de probleme.

„Foarte bine că a fost prinsă. (…) Normal (n.r. îi pare rău)”, a declarat verișorul Andreei Pirui, la Viața fără filtru.

După ce Andreea Pirui a fost reținută, aceasta a fost dusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj și urmează să fie prezentată în fața judecătorilor Tribunalului Cluj.

„S-a reușit localizarea celor două persoane într-un imobil din Cluj-Napoca, unde s-a pătruns, după cum am menționat anterior, prin forță cu luptători SAS (…) Au fost mai multe informații care au fost gestionate de Structurile de Investigații Criminale (…) Intervenția a decurs conform procedurii și nu a fost nevoie de o intervenție dificilă.

Vor fi prezentați magistraților pentru dispunerea măsurilor ulterioare și, cu siguranță, se va aprecia activitatea infracțională a fiecărei persoane și vor fi dispuse măsuri în consecință (…) Din ce înțeleg acum de la colegii mei, am confirmarea că nu au fost identificate astfel de substanțe în imobil”, a declarat Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Pirui a ajuns de râsul colegelor de la Kanal D, după ce a fost dată în urmărire generală. Cum a ironizat-o Andreea Oprică

Soțul Andreei Pirui, condamnat pentru trafic de stupefiante. A fost trimis la izolare după ce gardienii au descoperit obiecte interzise în celulă

Foto: Facebook

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi
Cum se zice corect: „mi-ar place” sau „mi-ar plăcea”? Mulți români folosesc forma greșită
Cum se zice corect: „mi-ar place” sau „mi-ar plăcea”? Mulți români folosesc forma greșită
E alertă în România! Au fost confirmate două focare de rabie
E alertă în România! Au fost confirmate două focare de rabie
Doliu în fotbal! Un jucător de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de minge. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l salva
Doliu în fotbal! Un jucător de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de minge. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l salva
Motivul pentru care un nepalez a fost bătut în Piața Domenii. Ce s-a întâmplat după ce bărbatul a intrat în magazin pentru a face cumpărături
Motivul pentru care un nepalez a fost bătut în Piața Domenii. Ce s-a întâmplat după ce bărbatul a intrat în magazin pentru a face cumpărături
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
George Simion e din nou tată. Ilinca a născut o fetiță, în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales cei doi pentru cel mai nou membru al familiei
Gandul.ro
George Simion e din nou tată. Ilinca a născut o fetiță, în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales cei doi pentru cel mai nou membru al familiei
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Adevarul
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
Digi24
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Mediafax
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
Click.ro
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Digi 24
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
go4it.ro
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
Gandul.ro
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Mediafax Italia
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.