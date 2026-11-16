Familia Andreei Pirui, primele declarații după ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a fost reținută: „Foarte bine”

După ce a fost căutată de autorități mai bine de o săptămână, Andreea Pirui, cunoscută publicului după participarea la emisiunea Puterea Dragostei, a fost arestată. Din informațiile transmise de oamenii legii, aceasta a fost găsită într-un imobil din Cluj. Femeia a fost reținută și urmează acum să fie prezentată în fața judecătorilor Tribunalului Cluj. Familia fostei concurente de la Puterea Dragostei a făcut primele declarații după ce aceasta a fost prinsă.

După apariția la Kanal D, Andreea Pirui a devenit influenceriță și își prezenta viața în mediul online. Însă, în urmă cu doar câteva săptămâni, aceasta a intrat în atenția procurorilor DIICOT Cluj, care o suspectează că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Astfel, Andreea Pirui a fost arestată în lipsă și dată în urmărire generală, iar seara trecută, 15 noiembrie, a fost reținută.

Primele declarații făcute de familia Andreei Pirui

Andreea Pirui a fost găsită în noaptea de 15 noiembrie, în urma unei acțiuni desfășurate de oamenii legii în municipiul Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, intervenția a avut loc în jurul orei 23:30. Agenții Serviciului de Investigații Criminale Cluj, alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au identificat într-un imobil o femeie de 38 de ani și un bărbat de 31 de ani, ambii originari din Zalău.

Cele două persoane au fost reținute, urmând să fie prezentate în fața magistraților Tribunalului Cluj pentru confirmarea măsurii preventive. După ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a ajuns în custodia oamenilor legii, familia acesteia a avut o primă reacție.

Mai exact, verișorul Andreei Pirui a fost cel care a făcut primele declarații. Acesta a mărturisit că îi pare bine că femeia a fost prinsă, însă a subliniat și că îi pare rău că verișoara lui a ajuns să se confrunte cu astfel de probleme.

„Foarte bine că a fost prinsă. (…) Normal (n.r. îi pare rău)”, a declarat verișorul Andreei Pirui, la Viața fără filtru.

După ce Andreea Pirui a fost reținută, aceasta a fost dusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj și urmează să fie prezentată în fața judecătorilor Tribunalului Cluj.

„S-a reușit localizarea celor două persoane într-un imobil din Cluj-Napoca, unde s-a pătruns, după cum am menționat anterior, prin forță cu luptători SAS (…) Au fost mai multe informații care au fost gestionate de Structurile de Investigații Criminale (…) Intervenția a decurs conform procedurii și nu a fost nevoie de o intervenție dificilă. Vor fi prezentați magistraților pentru dispunerea măsurilor ulterioare și, cu siguranță, se va aprecia activitatea infracțională a fiecărei persoane și vor fi dispuse măsuri în consecință (…) Din ce înțeleg acum de la colegii mei, am confirmarea că nu au fost identificate astfel de substanțe în imobil”, a declarat Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

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