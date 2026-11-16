Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție

După doi ani în care pensiile nu s-au majorat, vești bune ar putea să vină pentru vârstnici anul viitor. În urmă cu doar câteva săptămâni, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că va înainta Guvernului propunerea de aplicare a prevederilor legale privind indexarea pensiilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii ar putea beneficia din nou de o creștere a veniturilor. Cine sunt cei care ar putea primi o creștere de 219 lei?

În urmă cu ceva timp, premierul Luca Niculescu a anunțat că va exista o creștere a pensiilor în 2027, însă a precizat că procentul și calendarul depind de situația bugetară. În completare, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre o estimare neoficială de 7,3%. Însă, acesta a subliniat că aceasta nu reprezintă un procent definitiv.

Cine sunt pensionarii care se vor bucura de o majorare de 219 lei

Pensiile nu au fost majorate nici în anul 2025, nici în anul 2026, însă anul viitor ar putea aduce pensii mai mari. În cazul în care majorarea ar urma să fie de 7,3%, pensionarii s-ar bucura de câteva sute de lei în plus.

De exemplu, cei care în prezent încasează o pensie de 3.000 de lei, după indexarea care ar putea avea loc la 1 ianuarie 2027 ar urma să primească o majorare de 219 lei. Însă, această creștere ar urma să se întâmple doar dacă indexarea de 7,3% ar urma să aibă loc.

Deși pentru moment nu se știe exact despre ce majorare ar putea fi vorba, Florin Manole a dat asigurări că pensiile vor crește indiferent de situație în 2027. Însă, în ceea ce privește procentul indexării, ministrul Muncii nu a oferit un răspuns sigur. Acesta a punctat și că decizia finală va fi luată după analiza indicatorilor statistici și discuțiile privind bugetul pentru anul viitor.

„Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanțe și premier va fi procentul care va rezulta în urma discuțiilor despre buget și va fi stabilit în funcție de cifrele statistice pe care le vom avea. Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să trimit 7,3%. Nu vreau să se înțeleagă 7,3% ca promisiune a Guvernului. Dar eu cred că trebuie să o facem cu alt fel de economii decât de la pensionari. Pentru că ne respectăm angajamentele, dar nu din nou cu presiunea pe pensionari după 2 ani în care nu au crescut pensiile, nu s-au majorat”, a spus Florin Manole.

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