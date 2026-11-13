Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău

Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
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Românii care au lucrat timp de 40 de ani și au contribuit la sistemul public de pensii pot primi sume foarte diferite la pensionare, în funcție de veniturile obținute de-a lungul carierei. O simulare realizată pentru 20 de meserii întâlnite frecvent în România arată ce pensii ar putea încasa angajații, de la agenți de pază și ospătari până la medici, ingineri sau programatori.

Estimările au fost realizate pornind de la salariile medii corespunzătoare fiecărei profesii și de la un stagiu de cotizare de 40 de ani. Atât salariile prezentate, cât și pensiile estimate sunt exprimate în valori nete, adică sumele care ar rămâne efectiv încasate.

Diferențele dintre pensiile estimate sunt considerabile, în funcție de profesie și de nivelul veniturilor salariale.

Ce pensie ai putea primi după 40 de ani de muncă

Potrivit simulării, cele mai mici pensii estimate apar în cazul angajaților din domeniile cu salarii mai reduse.

De exemplu, un ospătar cu un salariu mediu net de 3.500 de lei ar putea încasa o pensie de aproximativ 2.905 lei. Pentru un agent de pază, cu un salariu mediu de 3.600 de lei, pensia estimată este de 2.962 de lei.

Un casier care câștigă, în medie, 3.700 de lei net ar putea primi 3.015 lei la pensionare, în timp ce pentru un bucătar, cu un salariu de 3.800 de lei, estimarea ajunge la 3.061 de lei.

În cazul meseriilor cu venituri mai mari, cresc și pensiile estimate. Astfel, un profesor cu un salariu mediu net de 5.656 de lei ar putea încasa aproximativ 3.918 lei, iar un inginer cu un salariu de 7.227 de lei ar putea primi 4.643 de lei.

Cea mai mare pensie din tabel este cea estimată pentru programatori. La un salariu mediu net de 13.273 de lei, simularea indică o pensie de aproximativ 7.432 de lei.

Cum se calculează pensia în România

Pensia din sistemul public se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de o persoană cu valoarea punctului de referință.

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Numărul total de puncte depinde de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale, dar și de durata perioadei contributive.

Pentru persoanele care au acumulat 40 de ani de stagiu contributiv, legea prevede și acordarea a 11,25 puncte de stabilitate, care se adaugă punctelor obținute din contribuții.

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