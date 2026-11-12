Doliu în lumea medicală! Farmacista Andrada Busuioc a murit la scurt timp după o intervenție de transplant. Avea doar 25 de ani

Andrada Busuioc, o tânără în vârstă de 25 de ani din Motru, s-a stins din viață în urma unei intervenții chirurgicale complexe, desfășurate într-un spital din Italia. Deși transplantul de inimă și plămâni reprezenta ultima speranță pentru a putea duce o viață normală, organismul tinerei nu a reușit să facă față operației. Vestea dispariției sale a fost făcută publică de unul dintre oamenii care s-au implicat în campania de strângere de fonduri pentru salvarea ei.

Povestea Andradei a fost una presărată cu numeroase încercări. Încă de la o vârstă fragedă, Andrada a fost nevoită să înfrunte o afecțiune cardiacă gravă. Ea a fost diagnosticată cu tetralogie Fallot, o malformație congenitală care i-a influențat profund parcursul vieții.

Tânăra de 25 de ani a absolvit Facultatea de Farmacie

Chiar dacă anii au trecut, problemele medicale au continuat să îi pună la încercare puterea și rezistența. Totuși, tânăra nu a permis bolii să îi răpească toate planurile. A muncit, a învățat și a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai importante obiective: absolvirea Facultății de Farmacie.

Astfel, Andrada a devenit farmacistă, demonstrând că dorința de a-și construi un viitor poate rămâne puternică, chiar și atunci când viața aduce obstacole greu de imaginat.

Transplantul, ultima speranță pentru Andrada din Motru

În ultimele luni, starea de sănătate a Andradei s-a deteriorat considerabil. Afecțiunile cardiace și pulmonare au ajuns într-un stadiu sever. Astfel că, situația medicală a fost complicată și de un accident vascular cerebral. În urma acestuia, tânăra a avut probleme temporare de vorbire și deplasare.

Internarea într-o unitate medicală din Italia a reprezentat începutul unei noi etape în lupta pentru supraviețuire. Medicii au considerat necesar un transplant simultan de inimă și plămâni, o intervenție deosebit de complexă, de care depindea șansa ei la viață.

Cazul a ajuns cunoscut în rândul oamenilor după ce mai multe persoane și organizații au încercat să mobilizeze sprijin pentru tânăra din Motru. Printre cei implicați s-au numărat și oameni din comunitatea locală. Aceștia au făcut apeluri publice și au contribuit la campania prin care se încerca obținerea ajutorului necesar.

După numeroase emoții și zile de așteptare, Andrada a ajuns în sala de operație. Intervenția a avut loc, iar cei care îi urmăreau povestea au sperat că acesta va fi momentul în care suferința se va transforma într-un nou început.

Din păcate, evoluția de după transplant nu a fost cea dorită. Corpul tinerei nu a reușit să depășească perioada critică, iar Andrada a pierdut lupta pentru viață.

Anunțul decesului a fost făcut de Ovidiu Cosmin Sechelarie, unul dintre oamenii care au depus eforturi pentru mobilizarea comunității și strângerea banilor necesari pentru a-i oferi Andradei o șansă.

„Ea a fost Andrada! Fata pentru care m-am zbătut și am cerșit. Din păcate corpul ei firav nu a putut trece peste transplant și a cedat. Dumnezeu să o odihnească în pace! Drum lin printre îngeri”.

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