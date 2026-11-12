Când intră bursele elevilor în anul școlar 2026-2027 și ce sume vor fi virate

Când intră bursele elevilor în anul școlar 2026-2027 și ce sume vor fi virate
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Elevii care beneficiază de burse școlare se pregătesc să primească primele plăți din anul școlar 2026-2027. Data de 20 noiembrie este cea la care vor fi virați banii în conturile beneficiarilor, însă plata din această lună este una specială. Întrucât reprezintă prima tranșă din noul an școlar, elevii eligibili vor încasa atât drepturile aferente lunii septembrie, cât și pe cele pentru octombrie.

Sumele vor fi transferate pe cardurile bancare indicate pentru plata burselor, iar valoarea totală va depinde de categoria de ajutor financiar de care beneficiază fiecare elev. În această perioadă, părinții și elevii sunt interesați atât de data la care vor putea folosi banii, cât și de cuantumul care urmează să fie încasat pentru primele două luni de școală.

Data la care vor fi virați banii pentru bursele din septembrie și octombrie

Conform calendarului de acordare a burselor școlare, plata se realizează, în mod obișnuit, în data de 20 a fiecărei luni, pentru drepturile financiare aferente lunii anterioare. Totuși, în noiembrie 2026, elevii vor beneficia de o plată cumulată, deoarece vor fi achitate și sumele restante pentru luna septembrie.

Astfel, pe 20 noiembrie, beneficiarii vor primi banii pentru primele două luni ale anului școlar 2026-2027. Este prima plată programată pentru acest an școlar, urmând ca, după această tranșă, viramentele să continue lunar, în conformitate cu calendarul stabilit.

De menționat că data efectuării transferului nu înseamnă neapărat că toți elevii vor putea vedea banii în cont la aceeași oră. Disponibilitatea sumelor poate varia în funcție de instituția bancară și de timpul necesar procesării tranzacțiilor.

Ce categorii de burse primesc elevii în anul școlar 2026-2027

Sistemul de sprijin financiar destinat elevilor cuprinde mai multe tipuri de burse, acordate în funcție de rezultatele școlare, situația materială a familiei sau profilul educațional.

Printre beneficiarii programului se află elevii care primesc bursă de merit, cei care îndeplinesc condițiile pentru bursa socială, dar și elevii eligibili pentru bursa tehnologică.

Bursa de merit are rolul de a recompensa performanțele școlare și rezultatele deosebite obținute de elevi. Bursa socială reprezintă o formă de sprijin pentru copiii aflați în situații vulnerabile, inclusiv pentru cei care provin din familii cu venituri reduse sau se încadrează în alte criterii speciale prevăzute de metodologie.

În același timp, bursa tehnologică este destinată elevilor care urmează forme de învățământ profesional și tehnologic și care îndeplinesc condițiile de acordare.

Câți bani primesc elevii pe 20 noiembrie 2026

Valoarea încasată în această lună nu va fi aceeași pentru toți beneficiarii. Calculul se face în funcție de tipul bursei, de cuantumul lunar și de numărul zilelor de curs luate în considerare pentru fiecare perioadă.

În cazul bursei de merit, al cărei cuantum de referință este de 450 de lei pe lună, suma estimată pentru septembrie este de 368,18 lei, în timp ce pentru octombrie este de 347,72 lei. Prin urmare, elevii care beneficiază de această categorie de sprijin ar urma să încaseze în total 715,90 lei pentru cele două luni.

Pentru bursa tehnologică, stabilită la 300 de lei lunar, calculul indică 245,45 lei pentru septembrie și 231,81 lei pentru octombrie. Astfel, suma cumulată care ar urma să ajungă pe carduri este de 477,26 lei.

În ceea ce privește bursa socială, cuantumul lunar este de 300 de lei, iar suma acordată depinde de perioada pentru care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

Care este valoarea burselor școlare în 2026-2027

Pentru anul școlar 2026-2027, cuantumurile lunare stabilite pentru principalele categorii de burse sunt următoarele:

Bursa de merit: 450 de lei pe lună;

Bursa socială: 300 de lei pe lună;

Bursa tehnologică: 300 de lei pe lună.

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