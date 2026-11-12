Roxana Buzoiu a răbufnit la adresa lui Bogdan Mocanu, după ce au dat nas în nas la Burlacii: „Nu am avut o relație, noi doar am jucat un rol”

Apariția Roxanei Buzoiu în noul sezon al emisiunii Burlacii: Foc în Paradis readuce în atenția publicului una dintre cele mai comentate povești din perioada Puterea Dragostei. După ce în trailerul reality-show-ului aceasta recunoaște că s-a sărutat cu Bogdan Mocanu, concurenta a venit ulterior cu un mesaj amplu pe TikTok, în care contestă complet versiunea unei relații din trecut dintre ei.

Primele imagini cu Roxana Buzoiu la Burlacii: Foc în Paradis au stârnit reacții pe rețelele sociale, mai ales după ce în trailer concurenta spune: „M-am pupat cu Mocanu… Dezastru”. La scurt timp după difuzarea secvențelor, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a publicat un videoclip în care susține că presupusa poveste de iubire dintre ea și Bogdan Mocanu nu a existat niciodată în realitate.

Revedere surprinzătoare după șapte ani

Participarea Roxanei Buzoiu la Burlacii: Foc în Paradis aduce în prim-plan un trecut pe care mulți telespectatori îl cunosc din perioada în care aceasta și Bogdan Mocanu făceau parte din distribuția reality-show-ului Puterea Dragostei. Cei doi au fost implicați în numeroase momente tensionate și au fost percepuți de public drept unul dintre cele mai controversate cupluri ale emisiunii.

În noul format de la PRO TV, prezența celor doi în aceeași competiție pare să reaprindă discuțiile despre legătura lor din trecut. Chiar trailerul emisiunii sugerează existența unei istorii între cei doi, în timp ce Roxana lasă să se înțeleagă că apropierea de Bogdan va avea consecințe în competiție.

Roxana Buzoiu: „Noi doar ne-am jucat un rol amândoi”

După apariția imaginilor promoționale, Roxana a publicat un mesaj în care susține că între ea și Bogdan Mocanu nu ar fi existat niciodată o relație autentică, ci doar o poveste construită pentru televiziune.

„Bună ziua, dragii mei! Astăzi pot vorbi și eu, pentru că au început să posteze imaginile de la emisiunea Burlacii Foc în Paradis. Frumos! Roxana aici, din nou, după șapte ani de zile. Dar… surpriză! Sau surpriză pentru unii, nu și pentru mine. Coleg de emisiune. Fostul meu coleg de la emisiunea de acum șapte ani de zile, pe care majoritatea o știți. Știu că mulți dintre voi ne-ați iubit, ne-ați urmărit. Știu că am fost o persoană controversată, dar ceea ce nu știți voi este faptul că noi am fost doi buni actori. Felul în care am jucat, pe unul dintre noi l-a propusat către marele câștigător. Ghiciți oare despre cine este vorba? Acum, adulţi fiind, vă întreb și eu pe voi. Pentru voi o relație înseamnă un pupic furat într-un platou? O joacă cu pernele sau o plimbare la solar? Pentru că se pare că după atâții ani ajungem în această emisiune fix în punctul în care eram în urmă cu șapte ani de zile.”

Acuzații de manipulare înainte de difuzarea noilor episoade

În continuarea mesajului, Roxana Buzoiu îl acuză pe fostul coleg de reality-show că încearcă să folosească aceeași poveste ca în trecut și susține că imaginea sa a avut de suferit ani la rând din cauza etichetei primite în urma emisiunii.

„Manipularea voastră, a publicului, a noilor colegi, prin invocarea unei relații trecute inexistente, a unei suferințe, în urma faptului că a fost înșelat… Aceeași placă. Fix aceeași placă. Pe cine am înșelat, de fapt? Că noi n-am avut o relație. Noi doar ne-am jucat un rol amândoi. Am încercat să vorbesc acum pentru că timp de șapte ani de zile am încercat să spăl o etichetă pusă de acest coleg manipulator, pe care am acceptat-o la acel moment și pe care de-a lungul timplui, i-am cerut de fiecare dată să nu mi-o mai pună.”

Fosta concurentă spune că a ales să reacționeze public înainte ca subiectul să fie reluat în emisiune și susține că nu mai este dispusă să accepte aceeași narațiune care a urmărit-o în ultimii ani.

„Eu nu mai sunt Roxana de atunci. Aleg de data aceasta să tai răul din rădăcină și să vă spun că eu nu sunt de acord cu jocul ăsta murdar. Dacă orice auziți și vedeți de mine și de personaj, de data aceasta face parte din scenariul lui din trecut.”

Concluzia transmisă de Roxana

Mesajul s-a încheiat cu o declarație și mai directă, în care Roxana Buzoiu afirmă că întreaga poveste a presupusei trădări din urmă cu șapte ani ar fi fost falsă.

„Concluzia este că, în urmă cu șapte ani, am acceptat un rol de femeie care face prostii, care înșală și care face un bărbat să sufere. Iar acum aleg să vă spun că totul a fost foarte simplu o minciună. Și că tot ce o să vedeți și o să auziți despre trecut, la fel, va fi tot o minciună. Și ca o frumoasă încheiere, vă pun pe voi să ghițiți personajul despre care am vorbit.”

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