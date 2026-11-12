Concurenta de la Asia Express 2026 care exclude participarea la Survivor: „Aș începe să plâng”

Maya, fiica Mirelei Retegan, a recunoscut că nu se vede în postura de concurentă la „Survivor”, în ciuda experienței pe care a acumulat-o în cadrul emisiunii „Asia Express” 2026. Tânăra a fost întrebată dacă ar accepta o nouă provocare televizată, de această dată în Republica Dominicană. În schimb, răspunsul ei a venit fără ezitare. Condițiile dificile din junglă și lipsa confortului sunt doar câteva dintre motivele pentru care nu ar lua în calcul o asemenea experiență.

Sezonul „Asia Express” s-a încheiat, iar Gabi Torje și Alin Alexuc au fost desemnați marii câștigători ai competiției. Printre echipele care au pornit în aventura de pe Drumul Mătăsii s-au numărat și Mirela Retegan și fiica sa, Maya.

Cele două au avut parte de numeroase provocări. Astfel, au descoperit ce înseamnă să își depășească limitele într-o competiție în care fiecare zi aducea situații neașteptate.

Chiar dacă experiența de la „Asia Express” le-a oferit ocazia să își testeze rezistența, Maya nu pare pregătită să treacă la un alt format de supraviețuire. Întrebată dacă ar fi tentată să participe la „Survivor”, aceasta a explicat de ce jungla din Republica Dominicană nu este deloc pe gustul ei.

„M-aș pune jos și aș începe să plâng”

Fiica Mirelei Retegan a fost cât se poate de sinceră atunci când a venit vorba despre posibilitatea de a deveni concurentă la „Survivor”. Aceasta a recunoscut că nu s-ar adapta condițiilor din competiție și că ar ceda foarte repede în fața provocărilor. Mai mult, Maya și-a imaginat inclusiv cum ar reacționa în primele minute petrecute în junglă.

Unul dintre cele mai mari impedimente ar fi lipsa igienei și a confortului cu care este obișnuită. Tânăra nu concepe să petreacă mai multe zile fără să facă duș și cu resurse alimentare limitate. Nici probele fizice dificile nu o atrag, mai ales că experiența de la „Asia Express” i-a oferit deja câteva exemple despre limitele pe care le are în astfel de situații.

„Nu, nu aș rezista nici măcar jumătate de oră la Survivor. În primele 10 minute m-aș pune pe jos și aș începe să plâng (…) Eu, să ne amintim că în Asia Express nu m-am dat pe tiroliană, doar nu m-oi duce eu acolo să fac toate probele alea complicate (…) Să nu mă spăl cu zilele și să mănânc cocos, nu pot”, a explicat Maya, pe rețelele de socializare.

Deși a acceptat provocarea „Asia Express”, Maya nu își dorește să repete experiența într-un format precum „Survivor”. Cele două competiții presupun probe solicitante și situații-limită. Totuși, condițiile din Republica Dominicană reprezintă un obstacol pe care tânăra nu crede că l-ar putea depăși.

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