Ispita de la Insula Iubirii 2026 care vrea să meargă în cuplu în Thailanda: „Dacă e ce trebuie, ar trebui să reziste”

Ispita de la Insula Iubirii 2026 care vrea să meargă în cuplu în Thailanda: „Dacă e ce trebuie, ar trebui să reziste”
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De la ispită, în postura de concurentă / Sursa foto: Colaj Cancan
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Dacă sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” a găsit-o în rolul de ispită, lucrurile s-ar putea schimba în sezoanele viitoare. Daniela Pană nu exclude posibilitatea de a reveni în Thailanda, însă de această dată în postura de concurentă. Ba mai mult, aceasta a mărturisit că și-a dorit încă de la început să participe în cuplu și că ar fi dispusă să își pună propria relație la încercare.

Nu ar fi o premieră pentru emisiunea de la Antena 1 ca o ispită să se întoarcă la filmări în postura de concurent. Marcel, cunoscut de public drept „Maluma”, a trecut deja de la rolul de ispită la cel de participant. Prin urmare, el a demonstrat că o revenire în Thailanda într-o altă ipostază este posibilă.

De această dată, însă, Daniela Pană este cea care ia în calcul o astfel de experiență. Ea a mărturisit că și-ar dori să revină în emisiune alături de partenerul său, pentru a-și pune relația la încercare.

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„Sincer, eu am vrut de la bun început să merg în ideea de cuplu, nu ca ispită neapărat. Nu mă vedeam în postura respectivă neapărat, însă da, aș încerca ca și cuplu.

Mi se pare că după toată experiența asta, acest test ar trebui să fie viabil pentru oricine vrea să meargă mai departe cu cineva. Adică e cea mai bună modalitate să-ți dai seama dacă e ce trebuie sau nu”, a declarat Daniela Pană, pentru Libertatea.

Ispita este dispusă să își testeze relația pe „Insula iubirii”

Blondina este de părere că un cuplu care are o relație solidă nu ar trebui să se teamă de provocări. Aceasta consideră că experiența din Thailanda poate demonstra dacă doi parteneri sunt cu adevărat potriviți unul pentru celălalt și amintește că au existat și cupluri care au trecut cu bine peste acest test.

Blondina are încredere că relația poate depăși orice obstacol dacă este una solidă / Sursa foto: Social media

„Dacă e ce trebuie, ar trebui să reziste. Dacă nu, nu. Pentru că există și oameni care de-a lungul timpului, nu știu în acest sezon, asta veți vedea voi, au rezistat și au mers cu brio peste acest test”, a mai adăugat blondina.

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