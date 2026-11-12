Dovada clară că Valerie Lungu a fost marginalizată de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express

Finala Asia Express 2026 continuă să genereze discuții în mediul online, chiar și după încheierea competiției. De această dată, atenția internauților s-a îndreptat către o fotografie publicată de Mirela Vaida, în care aceasta apare alături de colega sa de echipă și de câștigătorii sezonului, Gabriel Torje și Alin Alexuc. Imaginea, realizată imediat după finală, a ridicat mai multe semne de întrebare, mai ales pentru că Valerie Lungu și Alex, ocupanții locului al doilea, nu apar în fotografie.

După săptămâni întregi de probe dificile, tensiuni, momente emoționante și competiție intensă, concurenții Asia Express au ajuns la finalul aventurii din acest sezon. Experiența din Asia a adus în prim-plan atât povești de prietenie și solidaritate, cât și conflicte care au împărțit participanții în tabere diferite. Iar dacă telespectatorii au urmărit cu interes confruntările din timpul emisiunii, se pare că anumite momente au continuat să fie subiect de discuție și după încheierea filmărilor.

Dovada clară că Valerie Lungu a fost marginalizată de colegi

Mirela Vaida a făcut publică o imagine surprinsă la un restaurant turcesc din centrul Shanghaiului, aceasta fiind realizată după finala competiției. În fotografie, prezentatoarea apare alături de colega sa de echipă, dar și de cei doi concurenți care au câștigat sezonul, Andrei Gabriel Torje și Alin Alexuc.

Absența lui Valerie Lungu și a coechipierului său, Alex, a fost însă detaliul care nu a trecut neobservat. Cei doi au ajuns până în finală și au ocupat poziția secundă, fiind printre cele mai discutate echipe ale sezonului. Tocmai de aceea, faptul că nu apar în fotografia realizată imediat după încheierea competiției a devenit un subiect de dezbatere.

La scurt timp după apariția imaginii, utilizatorii au început să discute despre lipsa celor doi finaliști din fotografie. Unii au remarcat că Valerie Lungu și Alex nu se află alături de ceilalți concurenți, în timp ce alții au încercat să găsească o explicație pentru această situație.

În secțiunea de comentarii au apărut mai multe ipoteze referitoare la relațiile dintre participanți după terminarea competiției. O parte dintre internauți au sugerat că tensiunile și neînțelegerile din timpul emisiunii ar fi putut influența interacțiunile dintre concurenți și în afara camerelor de filmat. (VEZI GALERIE)

„Lipsește cuplul care a jucat finala! De ce?””, „Sunt ofticoșii, nu au vrut să participe, mai ales Valeria e foarte rea!”, „De frustrați, d-aia!” , „Cu siguranță nu au vrut să participe pentru că ei nu știu să treacă peste supărare!”, au scris oamenii în comentarii.

CITEŞTE ŞI: LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1

Gabi Torje, mesaj înainte de finala Asia Express 2026: „Acum nu avem ce să facem.” Replica lui Alin Alexuc e savuroasă!