Cum a ajuns Frankie să lucreze în construcții? Ce a determinat-o să aleagă această meserie

Cu toții o știm pe Frankie de la Insula Iubirii, însă în viața de zi cu zi ea are o ocupație mai puțin obișnuită. Eate artist vizual și lucrează la proiecte care presupun finisarea pereților, tavanelor și a altor suprafețe. Pasiunea pentru acest domeniu a determinat-o să plece peste Ocean, unde a petrecut doi ani la New York pentru a învăța mai multe despre tehnicile și secretele acestei meserii.

Ispita a povestit că a urmat cursuri de specialitate și că a ajuns să realizeze singură lucrările pe care, inițial, le-ar fi lăsat în seama altor persoane. Înainte de această activitate, Frankie s-a ocupat și de tatuaje, iar în prezent creează inclusiv mobilier decorativ și modele care imită roca naturală pentru pereți. Aceasta spune că îi place să lucreze în domenii în care predomină bărbații și că astfel își poate demonstra abilitățile.

Cu toate că puțini și-ar imagina că femeia sexy de la Insula Iubirii, care a atras toate privirile concurenților, are și o latură complet diferită, fiind implicată în construcții și proiecte ample de amenajări interioare. Frankie demonstrează că nu se limitează la un singur domeniu.

„Am mers să fac un curs și am învățat să fac eu ce voiam să facă ei. Eu am latura asta artistică în mine, înainte tatuam. Am învățat să fac și mobilier decorativ, și rocă pe pereți. Chestii foarte mișto. Ține foarte mult de imaginație. Chiar mi se pare că mă definesc joburile masculine. Îmi place să intru în arii dominate de bărbați, să reușesc și eu. Părinții mei și-au dorit băiat și cred că am rămas eu așa”, a declarat Frankie la Știrile Antena Stars.

Ce a spus Frankie despre hate-ul din mediul online

Ispita a avut parte de reacții negative primite după apariția la Insula Iubirii. Frankie a mărturisit că s-a confruntat cu numeroase comentarii răutăcioase în mediul online, unele dintre acestea depășind orice limită, mai ales atunci când au fost aduse în discuție fetițele sale.

„M-am lovit de mult hate în online, așa cum s-a lovit toată lumea, doar că, chiar dacă nu par, eu sunt o persoană foarte sensibilă. Nu știu dacă mi-aș mai dori să trec prin asta. Nu m-a afectat că mi-au spus că sunt urâtă și bătrână. S-a vorbit foarte mult despre copiii mei. Niște chestii foarte urâte. E ok să fie oameni care nu te plac, dar e o linie pe care nu ar trebui să o trecem”, a mai spus ispita.

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