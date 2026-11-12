Șoferul român implicat în tragedia din Bulgaria a fost eliberat. Ce au stabilit anchetatorii

Șoferul român implicat în tragedia din Bulgaria a fost eliberat. Ce au stabilit anchetatorii
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Noi informații ies la iveală în cazul accidentului în lanț produs pe autostrada Trakia din Bulgaria, în care a fost implicat și un camion înmatriculat în România. Primele concluzii prezentate de anchetatori indică faptul că vehiculul românesc nu ar fi declanșat coliziunea, ci ar fi ajuns să reprezinte un obstacol pentru ceilalți participanți la trafic. Investigația este însă departe de a fi finalizată, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs succesiunea impacturilor.

Șoferul român implicat în tragedia din Bulgaria a fost eliberat

Șoferul român, în vârstă de 62 de ani, a fost eliberat miercuri seară, după ce a fost audiat pentru a doua oară de anchetatorii bulgari. Acesta fusese implicat în cercetările desfășurate după producerea carambolului de pe una dintre cele mai circulate autostrăzi din Bulgaria. Informațiile au fost prezentate de Marian Marinov, directorul interimar al Serviciului Național de Investigații din țara vecină, potrivit publicației Novinite.

Potrivit datelor comunicate de oficialul bulgar, ancheta urmărește să stabilească împrejurările exacte în care camionul a ajuns să fie oprit pe carosabil și dacă șoferul acestuia putea evita situația. Una dintre ipotezele luate în calcul este existența unui alt vehicul defect, aflat în fața camionului românesc, care ar fi împiedicat continuarea deplasării. O altă posibilitate este ca șoferul să fi redus viteza sau să fi oprit din cauza ceții dense și a vizibilității foarte scăzute.

În paralel, anchetatorii verifică modul în care au circulat celelalte vehicule implicate în accident. Un aspect important îl reprezintă distanța păstrată între mașini și timpul pe care șoferii l-au avut la dispoziție pentru a reacționa în momentul în care au întâlnit obstacolele de pe șosea. Aceste informații ar putea contribui la stabilirea responsabilităților individuale.

„Camionul nu a provocat accidentul, ci a fost un obstacol pe șosea. Accidentul a fost provocat de vehiculul care l-a lovit – în acest caz, un autobuz. Dacă șoferul camionului are vreo responsabilitate depinde de mai multe circumstanțe”, a declarat oficialul bulgar.

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