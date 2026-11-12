Cele 3 zodii care vor trece printr-o despărțire. Tensiunile în cuplu se amplifică

Cele 3 zodii care vor trece printr-o despărțire. Tensiunile în cuplu se amplifică
sursă foto: social media
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Din 12 noiembrie 2026, Nodul Nord în Vărsător se află în opoziție cu Jupiter în Leu, moment care ar putea genera tensiuni foarte mari în cuplu. Noul Nod încearcă să te ghideze spre locul în care ți-e sortit să ajungi, dar Jupiter te ademenește cu promisiuni de libertate și emoție. Nu poți ignora aceste neplăceri, însă totul face parte dintr-un nou început. 

Luna formează un trigon cu Marte și Jupiter, oferind idei îndrăznețe și un plus de energie tuturor celor suficient de conștienți pentru a-i surprinde. Spre mijlocul zilei de joi, 12 noiembrie, Luna părăsește semnul Săgetător pentru a intrat în Capricorn, moment în care atmosfera devine una serioasă în ceea ce privește pașii următori. Berbec, Leu și Vărsător sunt cele trei zodii care trebuie să se concentreze pe viitorul relațiilor lor.

BERBEC

Joi, 12 noiembrie, vei începe să simți o tensiune între dorința ta de noi relații și viața ta amoroasă sau de familie. Ei bine, ar putea fi din cauza provocărilor din relația ta actuală. În loc să ignori problema, Universul îți cere să-ți schimbi perspectiva și să-ți îndrepți destinul. Asta ar putea însemna că este timpul să te deschizi către noi relații.

 

LEU

Să nu îți fie teamă să evoluezi! Chiar dacă te simți tentat să te mulțumești cu ceea ce ai acum, dar ce ar fi dacă ar exista ceva mai bun? Trebuie să fii dispus să-ți pui ego-ul deoparte, altfel riști să ratezi o oportunitate importantă în viața ta amoroasă. Jupiter în semnul tău zodiacal îți da un impuls minunat de încredere, dar te poate face și să arăți cu degetul spre ceilalți și să simți că problema este la cei din jurul tău. Adevărul este că întotdeauna există această tendință de a „arunca” vina asupra altora. Fii atent la propriile nevoi, la ce sarcini îți revin ție, astfel încât să poți continua să crești spre iubirea care ți-e destinată.

 

Vărsător

O relație sănătoasă nu-ți va cere niciodată să renunți la tine sau la ceea ce îți dorești cel mai mult. Cu toate acestea, există momente în care uneori chiar ai senzația că acest lucru se întâmplă în actuala relație. Când începi să te confrunți cu provocări într-o relație poate părea derutant. Persoana aceea nu mai corespunde cu imaginea pe care ți-ai făcut-o când v-ați cunoscut. În loc să privești acest lucru ca pe o provocare de a readuce relația la starea inițială, privește-l așa cum este: o oportunitate de a te alege pe tine însuți.

 

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