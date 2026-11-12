Lolrelai și Romeo Vasiloni, schimb de replici acid, în direct, din cauza concurentului de la Insula Iubirii: „Sunt mândru că Prințul a marcat”

Lolrelai și Romeo Vasiloni, schimb de replici acid, în direct, din cauza concurentului de la Insula Iubirii: "Sunt mândru că Prințul a marcat"
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Ultimele întâmplări de la Insula Iubirii au stârnit un val de reacții, așa cum era de așteptat. Protagonistul a fost, evident, Prințul, care a înșelat-o pe soția lui cu ispita Gabriela. Invitați în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Lolrelai și Romeo Vasiloni au avut un schimb de replici acid despre acțiunile concurentului de la emisiunea de la Antena 1. Fosta ispită masculină și influencerița nu au reușit să ajungă la un numitor comun. 

Lolrelai și Romeo Vasiloni nu au căzut de comun acord, în direct! Motivul? Acțiunile Prințului Marco de la Insula Iubirii. Dacă pe de o parte, Lolrelai susținea că nu e un motiv de mândrie să te lauzi că ai avut relații intime cu o altă femeie, căsătorit fiind, Romeo se situa la polul opus. Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a spus chiar că este mândru de faptul că Prințul a „marcat” și a câștigat în fața Spaniei.

Romeo Vasiloni: „Sunt mândru că Prințul a marcat”

Romeo Vasiloni: Sunt mândru de Prințul că a marcat și în sfârșit am câștigat și noi în fața Spaniei.

Lolrelai: Nu știu dacă e un motiv de mândrie să te lauzi că ai marcat, tu fiind un bărbat căsătorit.

Romeo Vasiloni:  Dar asta se întâmplă în viața reală, de zi cu zi, în fiecare zi.

Romeo Vasiloni și Lolrelai, discuții aprinse din cauza Prințului Marco, în platoul emisiunii Cancan pe insulă

Lolrelai: Dar nu e un motiv de mândrie, e o rușine.

Romeo Vasiloni:  E bine să facem ceea ce simțim. Insula te testează, Prințul s-a testat pe bune și a cedat tentației. A durat destul de mult până el a picat.

Lolrelai: El s-a făcut cadou testului. A picat din a treia zi. Dacă partenera ta nu face ceva, pe bune, dar stă îmbrățișată, spune că s-a îndrăgostit de altul, visează și dă cu pumnii în perne de cum ar vrea să aibă ceva cu altul, a picat sau nu testul, pentru tine?

Romeo Vasiloni:  Da. Dar Prințul a fost sincer și nu s-a sustras de la ceea ce simte. A spus că e greșit ceea ce simte, dar a fost un bărbat asumat.

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