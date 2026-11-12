Ce-ai făcut, Dorele? Pe cine ai blocat? Mihai Rait scoate bani din bancomat, apoi fuge la mașină

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Mihai Rait, actorul care îl interpretează pe Dorel din serialul de comedie Las Fierbinți, pare să fi făcut o boacănă în timp ce aștepta în fața unui centru comercial din București. CANCAN.RO l-a observat pe haiosul actor. După ce scoate niște bani de la un bancomat, Dorel se repede spre mașină, de zici că e cuprins de panică. O fi blocat pe cineva cu mașina, altfel nu se explică. Ce-ai făcut, Dorele?

Mihai Rait, 46 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți actori români, dar nu ca atare, ci cu masca lui Dorel, „prostul satului” din Las Fierbinți și fratele mai mic al lui Bobiță, regele neoficial din Fierbinți. Mihai Rait e obișnuit să fie de nerecunoscut, pentru că nu are absolut nimic în comun cu naivul Dorel. De fapt, e un tip super smart, are o soție formidabilă, o familie frumoasă. Și o mașină cu care din când în când mai comite câte una în stilul lui Dorel, cum s-a întâmplat AICI, când CANCAN.RO l-a surprins pe Mihai Rait tăind-o pe șinele de tramvai, prin Băneasa.

Și în imaginile de față tot cu mașina se pare că ar fi călcat Dorel pe bec. Mihai Rait e incognito în față la un Mega, pare să aștepte ceva, poate chiar să-i intre niște bani în cont. Pare cuprins de niște anxietăți, ca majoritatea românilor înaintea zilei de salariu. Se dă semnalul, Mihai se repede la bancomat, scoate o sumă consistentă, apoi lucrurile se precipită. Mihai Rait face niște pași uriași, o ia la fugă și se duce glonț la mașină. Se pare că blocase accesul cuiva, dar s-a rezolvat imediat și actorul a plecat grăbit

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Dorel din Las Fierbinți scoate bani și fuge la mașină

Din păcate din imagini lipsește superba soție a lui „Dorel”, mai tânără cu 14 ani decât el, dar Mihai Rait arată excelent, se îngrijește, îi priesc fondurile consistente de la ProTV, nu mai are nevoie să încerce meserii noi, precum declara AICI : morar, instructor de jet-ski, sau vânzător de pește. Nu e treaba nimănui ce făcea Mihai pe la bancomat, poate avea niște planuri mari pentru weekend, cum s-a mai întâmplat, când a făcut o aroganță gastronomic, așa cum reiese din articolul de AICI.

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