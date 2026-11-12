Am deslușit misterul lacrimilor. De ce a plâns Alex Gîlcă azi-noapte, la Asia Express. Ce s-a întâmplat chiar în timpul marii finale

Am deslușit misterul lacrimilor. De ce a plâns Alex Gîlcă azi-noapte, la Asia Express. Ce s-a întâmplat chiar în timpul marii finale
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De ce a plâns Alex Gîlcă în timpul finalei Asia Express
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Finala Asia Express s-a disputat între echipele formate din Gabi Torje și Alin Alexuc, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cele două perechi au demonstrat cât sunt de puternice, după ce au trecut prin 10 etape dificile și au luptat pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Aseară, după ce s-au clasat pe locul al doilea, iubitul influenceriței a izbucnit în plâns și am aflat care a fost motivul.

După mai multe misiuni desfășurate în locuri emblematice din Shanghai, Gabi Torje și Alin Alexuc au reușit să ajungă primii la Irina Fodor și au devenit câștigătorii sezonului 9. Cei doi au plecat acasă cu trofeul și premiul cel mare.

De ce a plâns Alex Gîlcă la Asia Express

La scurt timp, în fața prezentatoarei au ajuns și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi au observat imediat că trofeul nu mai era acolo și și-au dat seama că au ocupat locul al doilea. Momentul a fost unul copleșitor pentru Alex, care nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. După difuzarea finalei, am aflat și motivul pentru care a izbucnit în plâns.

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Pentru a urmări împreună ultimul episod al competiției, Valerie și Alex au organizat o seară specială acasă, alături de prieteni. Revederea imaginilor din Asia Express le-a adus înapoi emoțiile trăite în cele 54 de zile de concurs. Ulterior, Alex Gîlcă a publicat un mesaj în care a vorbit despre dezamăgirea de a fi atât de aproape de marele premiu, dar și despre cât de mult a însemnat această experiență pentru el și partenera sa.

„Chiar dacă am filmat acest show cu ceva timp în urmă, să urmărim aceste momente ne-a adus înapoi foarte multe sentimente. Inima mea s-a strâns, iar ochii mi s-au umplut de lacrimi și, brusc, sunt acolo din nou, ținându-mă de aceeași speranță și frică. Este imposibil să explicăm în totalitate ce am trăit pe parcursul celor 54 de zile. Aș vrea să împărtășesc cu voi, dar cuvintele nu sunt suficiente. Doar noi știm cum fiecare pas ne-a dus mai departe și cât de profund ne-am dorit marele premiu. Încă doare, pentru că a însemnat atât de mult pentru noi”, a transmis Alex.

Încă de la începutul competiției, cei doi și-au propus să ajungă până în finală. Chiar dacă au trecut prin numeroase curse pentru ultima șansă, au reușit să rămână în joc până în ultima etapă. Tocmai de aceea, faptul că au fost atât de aproape de victorie, dar au plecat fără trofeu, a fost greu de acceptat pentru Alex Gîlcă. În ciuda acestui lucru, participarea la emisiune le-a adus o sumă frumușică de bani în conturi. 

„Oricine și-a dat întreaga inimă pentru un vis știe cât de mult doare să fii atât de aproape și, totuși, să-ți alunece printre degete. După ce timp de 54 de zile am oferit tot, este greu să acceptăm că nu am încheiat această călătorie așa cum am fi sperat. Am revăzut momentele, întrebându-ne ce am fi putut face diferit și sperând că, oferind ceea ce ai mai bun, este suficient. Poți să fii mândru de cât de departe ai ajuns, dar tot să plângi din cauza asta. În clipele acestea simțim ambele sentimente. Mulțumim tuturor celor care au crezut în noi și care au împărtășit această călătorie cu noi”, a mai scris concurentul.

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Lovitură de teatru. Valerie Lungu a pierdut finala Asia Express din cauza mesajului mamei ei

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