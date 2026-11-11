De ce Valerie Lungu nu și-a mai văzut tatăl de două decenii: „Este un om străin pentru mine. E sângele meu și ce?”

De ce Valerie Lungu nu și-a mai văzut tatăl de două decenii: „Este un om străin pentru mine. E sângele meu și ce?”
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Concurenta de la „Asia Express” nu a simțit iubirea de tată / Sursa foto: Social media
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Apariția influenceriței Valerie Lungu în sezonul 2026 al emisiunii „Asia Express” a readus în discuție aspecte mai puțin cunoscute din viața sa personală. De-a lungul timpului, tânăra a vorbit deschis despre lipsa tatălui. Ea a mărturisit că nu l-a mai întâlnit de peste 20 de ani. La rândul său, mama acesteia, interpreta Victoria Lungu, a făcut dezvăluiri despre perioada în care și-a crescut fiica fără sprijinul unui partener și motivele care au determinat-o să pună capăt căsniciei.

În afara experienței trăite în cadrul emisiunii „Asia Express”, Valerie Lungu a stârnit interesul publicului și prin detaliile pe care le-a făcut cunoscute despre familia sa. Legătura cu mama ei, artista Victoria Lungu, a fost de mai multe ori subiect de discuție. Totuși, aspectele legate de tatăl influenceriței au fost mult mai puțin cunoscute și rareori aduse în atenția publicului.

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Cine este tatăl concurentei de la „Asia Express”

Potrivit relatărilor făcute de Valerie și de Victoria Lungu, tatăl influenceriței a practicat fotbalul la nivel profesionist în Republica Moldova. Din cauza carierei sportive, acesta lipsea adesea de acasă încă din perioada în care fiica sa era mică.

În timp, relația dintre cei doi părinți s-a deteriorat, iar conflictele au dus la destrămarea căsniciei. Separarea a avut loc când Valerie avea doar șapte ani, moment în care tatăl său a plecat din locuința familiei.

„Nu ne-am mai văzut niciodată, nici întâmplător pe stradă. Persoana dată este un om străin pentru mine, nu știu cum e. Poți să înfiezi un copil și nu este sângele tău, dar te-a crescut și îl iubești ca pe tatăl tău, mai mult chiar. Eu nu am chestia asta. E sângele meu și ce? Pentru mine contează mai mult prezența unui om decât sângele pe care îl share-uești.”, a spus Valerie.

Invitată în podcastul „În Oglindă”, influencerița a abordat subiectul relației cu părintele său. Astfel, șatena a dezvăluit că au trecut mai bine de 20 de ani de când l-a văzut ultima oară.

„Fiecare copil trebuie să aibă chestia asta, e o mare diferență dintre iubirea de mamă și iubirea de tată, spun din ce cred eu că-mi lipsește. Când mă duceam la școală, eram clasa a 10-a, vecina mea îi avea pe ambii părinți și le spunea zilnic: «Mama, tata, vă iubesc, plec la școală».

Și eu spuneam doar «mama, am plecat». Timp de doi ani, în fiecare dimineață auzeam chestia asta”, a mărturisit concurenta de la „Asia Express”.

Vedetei i-a lipsit iubirea de tată / Sursa foto: Social media

Mama influenceriței a avut grijă ca acesteia să nu îi lipsească nimic

După încheierea căsniciei, Victoria Lungu a fost cea care s-a ocupat de creșterea fiicei sale, încercând să îi ofere toate condițiile pentru o copilărie lipsită de griji. Artista a povestit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca Valerie să nu resimtă lipsa unei figuri paterne și să aibă parte de tot ceea ce își dorea.

Cu nostalgie, interpreta a povestit despre mai multe momente din anii copilăriei influenceriței, de la petrecerile aniversare și perioada grădiniței până la schimbările de locuință.

„La cei doi anișori, i-am organizat prima zi de naștere, într-un restaurant fastuos. Mă bucur că am reușit atunci să filmez, pentru că toate zilele ei de naștere se filmau cu dansatori, cu sute de prieteni, pentru că eu, fiind un om sociabil, am avut mereu foarte mulți prieteni, care cu anii s-au perindat și au ieșit din viața mea.

Unii au venit, unii au plecat, dar mereu au fost mulți. Atunci când ea a mers la grădiniță, aveam grădinița exact lângă casă, pentru că locuiam în centrul orașului. Se juca cu copiii, aveam curte în fața casei.

Apoi, la cei trei anișori, ne-am mutat la apartament, pentru că am avut mici probleme cu soacra mea, care era vorbitoare de rusă. Pentru că eu cântam nopțile, erau niște momente în care ne doream să stăm singuri, pentru că eram în aceeași curte.”, a mărturisit Victoria Lungu.

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