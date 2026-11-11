Vești dureroase despre Florin Piersic. Problemele de sănătate și-au spus cuvântul: „Nu se mai pune problema să jucăm”

Vești dureroase despre Florin Piersic. Problemele de sănătate și-au spus cuvântul: „Nu se mai pune problema să jucăm”
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Colega de scenă a lui Florin Piersic a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, cum se mai simte marele actor. Medeea Marinescu a povestit și cum a decurs ultima întâlnire cu monstrul sacru al teatrului românesc, un moment atât de emoționant, încât întreaga sală a izbucnit în lacrimi și aplauze! Din păcate, problemele de sănătate și-au spus cuvântul, iar Florin Piersic nu mai poate urca pe scenă într-unul dintre cele mai iubite spectacole ale sale. O veste dureroasă pentru cei care l-au aplaudat ani la rând și care și-ar dori să-l revadă sub luminile reflectoarelor.

Medeea Marinescu a povestit că l-a văzut ultima dată pe Florin Piersic în primăvară, însă cei doi continuă să vorbească des la telefon. Actrița a mărturisit că marele actor a venit împreună cu soția sa la spectacolul „Dragi părinți”, deși problemele de sănătate îi îngreunează deplasarea. Florin Piersic le-a adus câte un buchet imens de flori atât Medeei Marinescu, cât și lui Carmen Tănase. Nu a urcat pe scenă și nici nu a ținut vreun discurs, însă gestul său a emoționat o sală întreagă. Uneori, nici nu e nevoie de cuvinte pentru a smulge lacrimi și aplauze.

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A marcat-o ultima întâlnire cu Florin Piersic

Medeea Marinescu a mai mărturisit că nu va uita niciodată momentele petrecute alături de Florin Piersic, omul cu care a împărțit scena și a oferit publicului atâtea clipe de neuitat. Din păcate, cei doi nu mai joacă spectacolul „Străini în noapte”, cel mai probabil din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă marele actor.

„Florin Piersic e bine, este acasă, la Cluj. În primăvară, am avut un spectacol pe care l-am jucat, „Dragi părinți”, și l-am invitat. Nu știam că va veni și, spre surprinderea și bucuria mea, a venit cu soția lui. Când am aflat că e în sală, am simțit nevoia să opresc aplauzele de final și să spun două vorbe despre Florin, care era acolo. Evident că sala a izbucnit în ropote de aplauze.

Și atunci Florin a făcut un gest extrem de frumos. Era undeva la mijlocul sălii, a coborât încet spre noi cu două buchete mari de flori, unul pentru Carmen Tănase și unul pentru mine. A fost atât de drăguț. N-a urcat pe scenă, n-a simțit nevoia să vorbească, dar a făcut așa un gest părintesc. Am ținut minte acel moment și cred că și el s-a bucurat. Cred că s-a bucurat pentru momentul unic în care o sală întreagă s-a ridicat în picioare să-l aplaude.

Am mai vorbit cu el la telefon. Nu se mai pune problema să jucăm acum „Străin în noapte”, dar știu că este foarte legat de amintirea acestui spectacol. La început, el mi-a zis: „Uită-te la mine, rolul ăsta o să îți aducă mari bucurii”, a povestit Medeea Marinescu pentru CANCAN.RO.

Medeea Marinescu și Florin Piersic

Medeea Marinescu și Florin Piersic. Sursa foto Social Media

Cel mai de preț lucru pe care l-a învățat de la marele actor

Medeea Marinescu a povestit și cum a ajuns să împartă scena cu Florin Piersic. Se pare că monstrul sacru al teatrului românesc a simțit încă din prima clipă că trebuie să joace alături de ea. Iar instinctul nu l-a înșelat! Actrița a mărturisit că a avut enorm de multe lucruri de învățat de la marele actor, însă un lucru a impresionat-o mai presus de toate: respectul uriaș pe care l-a avut întotdeauna față de publicul său. Pentru el, spectatorii au fost mereu pe primul loc, iar Medeea nu a uitat niciodată această lecție.

„Experiența mea alături de Florin Piersic a fost unică și îi sunt profund recunoscătoare, pentru că el e cel care m-a adus în spectacolul „Străin în noapte”. Mă văzuse în „Egoistul”, cu maestrul Radu Beligan, la Național, și a spus: „Cred că asta e fata de care am nevoie”.

Am mers mii de kilometri cu Florin, cu mașina, cu avionul, zi și noapte, și am vorbit mult, am vorbit foarte mult. Florin m-a învățat foarte multe lucruri. Cred că cel mai important este cum a reușit să își gestioneze relația lui cu publicul. E un lucru foarte interesant. Nu ține de talentul pe care îl arăți pe scenă, sunt două lucruri distincte. Sunt oameni care sunt minunați pe scenă, dar care n-au un talent în a dialoga și a ține legătura cu publicul, dar Florin îl are. Are un soi de respect pe care mereu l-am apreciat”, a mai mărturisit actrița.

Actrița a dezvăluit și care este secretul longevității sale în lumina reflectoarelor. Ea a mărturisit că s-a apucat de actorie din pură pasiune, nu cu gândul să se îmbogățească peste noapte. Medeea Marinescu consideră că actorii trebuie să fie extrem de atenți la felul în care își gestionează succesul și, mai ales, să nu uite de unde au plecat. Căci, oricât de sus ai ajunge, adevărata provocare este să rămâi cu picioarele pe pământ până la capăt.

„Cum poți rămâne în meserie de atâția ani? E o chestie de opțiune și tărie interioară. Ceea ce te ține într-o meserie trebuie să fie pasiunea. Fac parte din acea categorie de oameni norocoși care au șansa să facă o meserie pe care o și iubesc. Dacă pornești la drum cu gândul că poate nu reușești să câștigi bani din meseria asta, atunci mai bine nu te apuci.

Teatrul m-a învățat să am răbdare, să accept eșecul și să-l înțeleg. Există oameni care au avut succes neașteptat, poate la vârste tinere, și nu l-au gestionat bine și s-au pierdut. Succesul și notorietatea sunt aproape ca niște droguri care te păcălesc că te simți bine, iubit, buricul pământului, dar când te trezești din succes, a doua zi trebuie să știi că o iei de la capăt”, a declarat Medeea.

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