Cum arată Florin Piersic la 90 de ani? Actorul n-a renunțat la aparițiile publice

Florin Piersic are 90 de ani și este în continuare foarte activ. Celebrul actor a avut o apariție publică neașteptată, dar care i-a bucurat pe toți cei prezenți. Îmbrăcat la costum, elegant, cu pași mici, dar siguri, sprijinit de un baston, a ajuns la Piatra Neamț.

Florin Piersic este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori din România. Bărbatul a ajuns la vârsta de 90 de ani și se menține în formă. Acesta nu a renunțat la aparițiile publice. Mai mult decât atât, de curând, actorul a mers la Piatra Neamț, acolo unde a participat la Piatra Fest 2026. El a fost primit cu aplauze de public, iar cei prezenți s-au bucurat să îl vadă pe maestru. Îmbrăcat într-un costum negru, cu o cămașă albă și o cravată roșie spectaculoasă, a mers cu pași mici în fața oamenilor care îl îndrăgesc. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată Florin Piersic la 90 de ani

Îndrăgitul actor Florin Piersic a avut o carieră de succes. El a devenit cunoscut prin prisma rolurilor importante pe care le-a jucat, precum Mărgelatu și Harap-Alb. Talentul și bunătatea de care a dat dovadă încă din tinerețe l-aU făcut să fie apreciat de o țară întreagă și nu numai. La vârsta de 90 de ani, bărbatul a mers la Piatra Neamț, acolo unde a fost invitat să participe la evenimentul cultural Piatra Fest 2026.

El a acceptat invitația numaidecât și s-a prezentat așa cum o face de fiecare dată, în mod exemplar. Florin Piersic a optat pentru un costum clasic, negru, elegant, o cămașă albă, o cravată roșie impresionantă, iar în picioare a purtat o pereche de pantofi de culoare neagră, lucioși. Ținuta i-a scos în evidență distincția. În plus, actorul s-a sprijinit de un baston, dar și de oamenii din jur, pentru a putea ajunge în fața publicului numeros. Imaginile cu el au devenit virale în mediul online, după ce Monitor TV și Știri din Neamț au postat videoclipuri cu maestrul.

Piatra-Neamț a trăit un moment deosebit în cadrul Piatra Fest 2026, odată cu întâlnirea dintre îndrăgitul actor Florin Piersic și publicul care l-a întâmpinat cu aplauze, admirație și multă căldură.

Cu farmecul și umorul care l-au consacrat, marele artist a oferit celor prezenți o întâlnire memorabilă, presărată cu povești, emoții și amintiri, într-o atmosferă de suflet.

Vă invităm să urmăriți imagini de la acest moment special, în care una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului și filmului românesc s-a aflat din nou în mijlocul publicului din Piatra-Neamț, a scris Monitor TV pe Facebook.

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