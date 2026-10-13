Florin Piersic, apariție specială la MasterChef. Cum arată marele actor la 90 de ani

Florin Piersic, apariție specială la MasterChef. Cum arată marele actor la 90 de ani
Galerie Foto 5
Florin Piersic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O ediție cu totul specială a MasterChef România va fi difuzată marți, de la ora 20:30, la Pro TV, avându-l în prim-plan pe Florin Piersic (90 de ani), unul dintre cei mai apreciați actori ai României.

Filmările pentru această probă de excepție au avut loc în Rimetea, la poalele Munților Apuseni, în apropiere de Cluj, unde concurenții vor părăsi bucătăria obișnuită pentru o provocare încărcată de emoție.

Florin Piersic, apariție specială la MasterChef

Încă de la începutul ediției, atmosfera va fi una aparte, după cum anunță Gina Pistol, care le va dezvălui concurenților importanța momentului:

„Dragii mei, e o zi cu totul aparte în bucătăria MasterChef, este o zi de care show-ul nostru este foarte mândru. Vom trăi cu toţii nişte emoţii pe care nu le-am trăit vreodată în acest show. Am schimbat puţin decorul, s-a schimbat şi starea. Starea noastră, a tuturor, de astăzi se numeşte emoţie. Episodul de astăzi este un omagiu. Veţi găti pentru Florin Piersic şi oaspeţii lui. Acest episod este închinat în totalitate acestui uriaş al scenei şi filmului românesc”.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Concurenții vor avea de trecut printr-o probă desfășurată în aer liber, în cadrul căreia vor găti pe echipe și vor trebui să pregătească trei preparate speciale în doar două ore. Fiecare dintre acestea poartă un mesaj simbolic dedicat marelui actor.

Echipa coordonată de Chef Sorin Bontea va pregăti aperitivul intitulat „Aplauze”, echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu va realiza felul principal „Mulţumesc!”, iar echipa lui Chef Florin Dumitrescu va pregăti desertul „Te iubim, Florin!”.

Momentul are o semnificație aparte și pentru cei trei chefi, care nu și-au ascuns admirația față de Florin Piersic.

Cătălin Scărlătescu va mărturisi:

„Pentru mine, Florin Piersic este above the stars. Este ceva ce rar vom avea, de aici încolo, posibilitatea să vedem”.

La rândul său, Sorin Bontea își va exprima nerăbdarea înaintea degustării:

„Abia aştept să gătim, să ne guste mâncarea”.

Pe lângă provocarea culinară, ediția va include și un moment surpriză pregătit special pentru actor. În timpul întâlnirii, Gina Pistol îi va atrage atenția asupra unui loc liber aflat lângă el.

„Aveţi lângă dumneavoastră un loc liber. De ce credeţi?”, îl va întreba aceasta.

Vizibil surprins, Florin Piersic va răspunde:

„Nu ştiu de ce! Cine e?”

Prezentatoarea va continua:

„Vă spun eu, cineva a vrut să vă facă o surpriză şi a venit tocmai din Austria”.

Identitatea persoanei care îi pregătește această surpriză și reacția lui Florin Piersic vor putea fi urmărite în ediția specială a emisiunii. Până la difuzarea de la televizor, episodul este disponibil în avans pe platforma VOYO.

CITEŞTE ŞI: Cum arată Florin Piersic la 90 de ani? Actorul n-a renunțat la aparițiile publice

Florin Piersic, mesaj public pentru Albert Oprea după ce finalistul i-a făcut portretul din piese LEGO pe scena Românii au talent

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Anca Serea, declarații despre conflictul care a făcut-o să ceară ajutorul poliției: „Știe unde stau!”
Anca Serea, declarații despre conflictul care a făcut-o să ceară ajutorul poliției: „Știe unde stau!”
Surpriza sezonului la Asia Express! Maurice Munteanu și Valerie Lungu au făcut pace. Avem dovada
Surpriza sezonului la Asia Express! Maurice Munteanu și Valerie Lungu au făcut pace. Avem dovada
Ce consumase Cuzin Toma, înainte de a se urca la volan? Firicel din Las fierbinți, prins a patra oară
Ce consumase Cuzin Toma, înainte de a se urca la volan? Firicel din Las fierbinți, prins a patra oară
Gabi Bădălău a răspuns acuzațiilor Claudiei Pătrășcanu: „Nu lupt împotriva mamei copiilor mei”
Gabi Bădălău a răspuns acuzațiilor Claudiei Pătrășcanu: „Nu lupt împotriva mamei copiilor mei”
Nattasha sare la atac și „pune biciul” pe Prințul Marco: „A uitat că..” A spus adevărul despre trecutul lui
Nattasha sare la atac și „pune biciul” pe Prințul Marco: „A uitat că..” A spus adevărul despre trecutul lui
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Mediafax
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
Gandul.ro
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe
Adevarul
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre bărbați: „Unii au femei fericite lângă ei”
Click.ro
Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre bărbați: „Unii au femei fericite lângă ei”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
Digi24
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Mouse wireless de laptop la Auchan: Redus cu 57%, sub 30 de lei
go4it.ro
Mouse wireless de laptop la Auchan: Redus cu 57%, sub 30 de lei
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
Gandul.ro
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.