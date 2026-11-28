Răzvan Bârsan este un arhitect şi un antreprenor român, dar şi un aventurier prin definiţie. Fondator al biroului de arhitectură Răzvan Bârsan şi Parteneriii, acesta şi-a transformat pasiunea pentru munte într-un stil de viaţă, ajungând pe unii dintre cei mai înalţi şi dificili munţi ai lumii. Un om al provocărilor extreme, pasionat de adrenalină, care îşi testează limitele acolo unde puţini îndrăznesc să ajumngă.

Drumul lui Răzvan nu a fost întotdeauna presărat cu reuşite. Au existat momente limită, situaţii când şi a văzut mortea cu ochii la propriu, de aproape 8 ori. Cu toate acestea, experienţele dramatice nu l-au făcut să renunţe la psiunea pentru munte şi la dorinţa de a-şi depăşi propriile limite. Întreaga emisiune poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, duminică, de la ora 18.

CANCAN: De ce ai fumat la 8.000 de metri?

Răzvan Bârsan: Mă bucur că mă întrebi chestia asta, pentru că aud tot felul de comentarii: că e fake, că e AI și tot felul de lucruri. Eu mă simt bine să fumez. Dacă aș vrea să mă las de fumat, m-aș lăsa mâine. Mi-am demonstrat asta de două ori. Fumez de la 14 ani, deci de vreo 30 de ani. Am încercat de două ori să văd dacă pot să mă las și am rezistat câte șase luni. Apoi m-am reapucat de drag, pentru că mie îmi place să fumez. Unora nu le place chestia asta, dar este problema lor. Dacă mie îmi place să fumez, lăsați-mă să fumez! Mă relaxează, mă simt bine. Fumez conștient. Nu sunt ca unul care fumează țigară de la țigară. Trăiesc în prezent, sunt zen și conștient. Și am ajuns acolo. Păi, pe vârf, când stai și tu acolo, trebuie să te simți bine, nu? Îți dai masca jos, fumezi o țigară, iar pe parcurs, când te mai oprești să te odihnești, mai aprinzi o țigară.

CANCAN: Oamenii din jurul tău ce ziceau?

Răzvan Bârsan: Oamenii se închinau, dar nu sunt singurul. Adevărul este altul și este cam nespus. Am mai vorbit cu mulți șerpași. Nouă, ăstora care fumăm, ne este mult mai ușor, pentru că suntem obișnuiți cu mai puțin aer și oxigen în plămâni. Și noi, că fumăm sau că nu fumăm, tot ne este mai ușor. Am simțit asta în anumite momente. De exemplu, pe Everest, am stat foarte mult pentru că a fost ambuteiaj. Am tot sperat că se mai eliberează puțin vârful, să putem face lucrurile altfel. Am mai așteptat și alți colegi de expediție. Am stat, cred că, jumătate de oră fără mască, ceea ce pe Makalu nu s-a mai putut întâmpla. Acolo am stat 30 de secunde fără mască și gata.

Vă dați seama câte țigări am fumat în cele 30 de minute? Mi-am făcut și pachețelul, am băut și cafeluța. Nu o fac de bravadă. Am auzit: „Băi, că te dai șmecher că fumezi!”. Nu mă dau șmecher. Eu îmi fumam țigara. Filmez și eu, pentru că în timp ce merg nu pot să filmez. În timp ce mă cațăr, nu apuc să filmez. Câteodată, până și să scoți mănușa din mână este o provocare. Atunci când ești relaxat, ești în altă schemă, îți aprinzi o țigară. Nu fac asta ca să arăt ceva, pentru că eu nu vreau să mă dau șmecher.

CANCAN: Ți-ai luat hate?

Răzvan Bârsan: Cu hate se dă, dar eu nu bag în seamă. Adică, du-te mă acolo și vorbim după aceea. Hai să vorbim întotdeauna de la egal la egal. Nu vorbești tu după canapea. Haterii sunt peste tot. Pentru mine sunt nimeni. Nici nu mă obosesc să răspund la un comentariu. Deci nu am de ce să răspund la hate.

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