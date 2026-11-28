Alina Crișan a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, abia acum, la două decenii distanță, adevăratul motiv pentru care s-a destrămat trupa A.S.I.A. în 2006. Artista a mărturisit că, deși păstrează amintiri frumoase din perioada în care făcea parte din formația care a cucerit publicul cu piesele „Sună periculos” și „Dă-mi nopțile înapoi”, nu resimte o nostalgie atât de mare pentru acele vremuri și nu mai vede o cale de împăcare. Ba mai mult, cântăreața a scos la iveală detalii neștiute din culisele trupei care a scris istorie în industria muzicală românească.

Alina Crișan a mărturisit că nu va uita niciodată perioada în care a făcut parte din trupa A.S.I.A., însă nici nu varsă vreo lacrimă pentru faptul că proiectul a luat sfârșit. Cântăreața a dezvăluit că formația s-a destrămat în 2006 pentru că nu toate membrele mai dădeau dovadă de aceeași implicare. Artista a recunoscut că era doar o copilă la vremea respectivă și că acum, după 20 de ani, privește lucrurile cu alți ochi.

„A fost o perioadă superbă, pe care o voi păstra mereu cu drag în suflet. Eram niște copile, la început de drum, cu foarte multe vise și mult entuziasm. A.S.I.A. a însemnat începutul carierei mele și o etapă extrem de importantă. Dar fiecare vârstă vine cu frumusețea ei. Am crescut, am evoluat și am trecut prin multe alte experiențe muzicale. Nu pot spune neapărat că îmi este dor, pentru că îmi place foarte mult și etapa în care mă aflu acum. Privesc în urmă cu recunoștință, dar îmi place să trăiesc în prezent. Cred că, pur și simplu, lucrurile ajunseseră într-un punct în care nu mai funcționau. Ca în orice proiect, atunci când nu mai există aceeași implicare și aceeași energie din partea tuturor, lucrurile încep să se stingă. Nu a fost neapărat un moment anume, ci mai degrabă o etapă care se încheiase. Fiecare a simțit nevoia să meargă pe propriul drum. Și cred că a fost firesc”, a declarat Alina Crișan pentru CANCAN.RO.

„M-am schimbat enorm”

Artista a mărturisit că s-a schimbat radical de când a plecat din A.S.I.A. și că, între timp, și-a trecut în palmares o mulțime de alte proiecte. Alina Crișan a avut câte ceva de învățat din fiecare experiență, iar acum știe foarte bine ce își dorește atât pe plan profesional, cât și personal.

„M-am schimbat enorm! Au trecut peste 20 de ani, timp în care am trăit cât pentru mai multe vieți, cel puțin din punct de vedere muzical. Am trecut prin proiecte foarte diferite, de la Nick Kamarera & Alinka până la proiectele mele solo și cei zece ani petrecuți alături de Direcția 5. Fiecare experiență m-a format, m-a provocat și m-a învățat câte ceva. Am evoluat nu doar ca artistă, ci și ca om. Astăzi știu mult mai bine cine sunt, ce îmi doresc și, mai ales, ce fel de muzică vreau să fac”, a spus artista.

De ce nu a devenit mămă și nu s-a căsătorit

Alina Crișan și-a deschis sufletul și ne-a povestit și despre viața ei personală. Vedeta a mărturisit că și-a dorit enorm să devină mamă, însă, din păcate, n-a fost să fie. Cântăreața a recunoscut că, în momentul de față, nici întemeierea unei familii și nici îmbrăcarea rochiei de mireasă nu mai figurează în capul listei sale de priorități. Artista are alte ambiții și își dorește să se concentreze mai mult ca niciodată pe muzică și pe proiectele sale solo.

„Iubesc copiii și au fost momente în viața mea în care mi-am dorit foarte mult să am un copil, dar, pur și simplu, nu s-a întâmplat. Iar acum, sincer, nici nu mai știu dacă îmi doresc. Cred că sunt lucruri care vin în mod natural, nu neapărat după un plan. Eu nu am gândit niciodată în felul acesta, că anul viitor trebuie să mă căsătoresc sau să fac un copil. Dacă se va întâmpla, foarte bine, dacă nu, la fel de bine. Momentan, planurile mele sunt legate de muzică și de dezvoltarea proiectului meu”, a mărturisit fosta membră a trupei A.S.I.A.

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