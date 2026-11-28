Ninsoarea și vremea rece au pus stăpânire pe București, iar condițiile meteorologice nefavorabile pot crea uneori dificultăți în desfășurarea traficului aerian. De această dată, însă, pasagerii care au zboruri programate de pe aeroporturile din Capitală nu au motive de îngrijorare.

Capitala se confruntă cu o schimbare semnificativă a vremii în acest weekend, după ce precipitațiile au adus primii fulgi de zăpadă. Meteorologii au emis avertizări privind intensificările vântului, ninsorile viscolite și scăderea temperaturilor. Rafalele pot ajunge la 50-60 km/h, favorizând troienirea zăpezii și accentuând senzația de frig. Valorile termice vor coborî treptat, de la aproximativ un grad Celsius în cursul zilei, până la minus trei grade pe timpul nopții.

Până duminică seara, în București se anunță precipitații, un strat de zăpadă și răcire accentuată, dar și a unui cod galben de vânt puternic și viscol.

Cum se desfășoară zborurile de pe aeroporturile din București

În ciuda condițiilor meteo, activitatea aeroportuară nu a fost afectată. Compania Națională Aeroporturi București a transmis că toate operațiunile de pe Henri Coandă și București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară conform orarului stabilit.

Pistele, platformele și căile de rulare sunt funcționale, iar echipele aeroporturilor folosesc utilajele speciale pentru îndepărtarea zăpezii și menținerea suprafețelor în condiții corespunzătoare. Potrivit reprezentanților companiei, aeronavele aterizează și decolează în siguranță, fără curse anulate sau întârzieri provocate de vremea nefavorabilă.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară conform programului de zbor, fără perturbări. Pistele, platformele și căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare. Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată și nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

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