Momente de panică pe aeroportul din Edinburgh, după ce un avion al companiei easyJet a întâmpinat probleme tehnice la scurt timp de la decolare. O bubuitură puternică, asemănătoare unei explozii, a fost auzită atât de persoanele aflate la bord, cât și de localnicii din apropierea aeroportului. Piloții au solicitat revenirea de urgență, iar autoritățile au mobilizat echipe de intervenție pentru a preveni orice situație periculoasă.

Aeronava implicată este un Airbus A321neo, care efectua cursa dintre Edinburgh și aeroportul Gatwick din Londra. Avionul a plecat de pe aeroportul scoțian joi seara, în jurul orei 21:00, însă zborul a fost întrerupt la doar câteva minute după desprinderea de la sol. Echipajul a transmis codul 7700, utilizat în aviație pentru semnalarea unei situații generale de urgență.

Aeronava s-a întors la sol după decolare

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, problema ar fi fost provocată de o defecțiune la motorul din partea stângă. Sistemele aeronavei ar fi indicat inclusiv o funcționare anormală a acestuia și temperaturi foarte ridicate ale gazelor de evacuare. În aceste condiții, piloții au decis să întrerupă deplasarea către Londra și să se întoarcă la aeroportul de plecare.

Pentru a putea ateriza în condiții de siguranță, aeronava a efectuat mai multe manevre în apropierea aeroportului, în timp ce echipele de pompieri și polițiști au fost pregătite să intervină. Mai multe drumuri din zonă au fost temporar restricționate.

Incidentul a fost surprins și de o cameră de supraveghere din localitatea Livingston, unde zgomotul produs de avion a putut fi auzit în momentul trecerii acestuia.

Într-un final, aeronava a revenit pe aeroportul din Edinburgh și a aterizat fără probleme, nefiind raportate victime. Reprezentanții easyJet au confirmat existența unei defecțiuni tehnice și au precizat că pasagerii urmau să fie transportați la Londra cu un alt avion. Compania a transmis că siguranța călătorilor și a echipajului rămâne prioritară.

CITEȘTE ȘI: Avionul echipei Beșiktaș a fost lovit de un fulger! Clipe de panică pentru fotbaliști: „A fost cel mai tensionat zbor”

Ryanair anunță o schimbare importantă! Cum se vor aloca locurile pentru pasageri de acum