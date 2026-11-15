În 1981, un avion Cessna, având la bord 5 bărbați, a transmis prin radio: „Pierdem multă altitudine”. Și a dispărut. Acum, după 45 de ani, rămâne singurul avion civil pierdut pe continent fără a lăsa nicio urmă

În 1981, un avion Cessna, având la bord 5 bărbați, a transmis prin radio: "Pierdem multă altitudine". Și a dispărut. Acum, după 45 de ani, rămâne singurul avion civil pierdut pe continent fără a lăsa nicio urmă
Un avion a dispărut fără urmă în 1981
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În seara de 9 august 1981 un avion de mici dimensiuni a dispărut deasupra unei regiuni muntoase din Australia. La bord se aflau cinci bărbați care se întorceau din Queensland spre Sydney. Înainte de a pierde legătura cu turnul de control, pilotul a transmis mesaje îngrijorătoare despre problemele tehnice și condițiile meteo extreme. Au trecut 45 de ani de atunci, însă aeronava și trupurile celor aflați la bord nu au fost găsite niciodată.

Aeronava Cessna 210M era pilotată de Michael Hutchins, în vârstă de 52 de ani. Alături de acesta se aflau patru pasageri: Ken Price, Rhett Bosler, Noel Wildash și Philip Pembroke. Bărbații petrecuseră o săptămână în Queensland, unde ajutaseră un prieten să navigheze cu un iaht, iar apoi porniseră spre casă.

Avionul a dispărut fără urmă

După o oprire pentru alimentare în Coolangatta, avionul și-a continuat traseul. Pentru a evita spațiul aerian militar din apropierea bazei Williamtown, pilotul a ales o rută prin regiunea Barrington Tops. Aici, vremea s-a înrăutățit rapid, aeronava a întâmpinat turbulențe puternice, iar gheața a început să se depună pe aripi. În plus, mai multe instrumente importante de bord s-au defectat.

Situația a devenit și mai gravă după ce Michael Hutchins a anunțat un posibil incendiu în cabina de pilotaj. La ora 19:38, acesta a transmis: „Pierdem foarte multă altitudine… am ajuns la 6.500.”. După ce a fost avertizat că altitudinea minimă sigură era de 6.000 de picioare, pilotul a strigat: „5.000!”. Acestea au fost ultimele sale cuvinte înregistrate.

Operațiunile de căutare au început imediat, însă nouă zile de verificări în pădurile și văile greu accesibile nu au adus niciun rezultat. Investigația a indicat turbulențele, acumularea de gheață și defectarea instrumentelor drept posibili factori ai accidentului.

În spatele dispariției se află și povești dramatice. Philip Pembroke urma să devină tată, iar logodnica lui, Yvonne, era însărcinată. Înainte de plecare, bărbatul îi spusese: „Să nu naști copilul ăla fără mine.” Fiul său avea 18 ani când avionul a dispărut și a participat la căutări.

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