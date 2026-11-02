O tânără de 23 de ani a ajuns la Terapie Intensivă, după o vacanță în Bali. Simptomele care au băgat-o în spital

O tânără de 23 de ani a ajuns la Terapie Intensivă, după o vacanță în Bali. Simptomele care au băgat-o în spital
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Influencerița a ajuns de urgență la spital
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Khiana Smith, o influenceriță australiană în vârstă de 23 de ani, trece prin momente cumplite după ce a fost diagnosticată cu meningită bacteriană și virală în timpul unei vacanțe în Bali. Tânăra a ajuns la terapie intensivă, iar complicațiile apărute i-au afectat grav starea de sănătate. Deși își dorește să se întoarcă în Australia, medicii nu îi permit momentan să călătorească cu avionul.

Creatoarea de conținut se afla într-o călătorie de mai multe săptămâni, după ce vizitase diverse destinații din Europa. Ajunsă în Bali, aceasta a început să se simtă foarte rău, acuzând o durere puternică de cap, care o împiedica să se ridice din pat. Întrucât simptomele nu s-au ameliorat, a fost transportată cu ambulanța la un spital internațional.

Khiana Smith a petrecut opt zile la terapie intensivă. Pe lângă meningită, tânăra a dezvoltat pneumonie și a acumulat lichid în plămâni. Medicii nu au stabilit încă sursa infecției.

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Meningita este o inflamație a membranelor care protejează creierul și măduva spinării. Aceasta poate fi provocată de bacterii sau virusuri. Forma bacteriană este deosebit de periculoasă, deoarece poate evolua rapid și poate pune viața în pericol dacă tratamentul nu este administrat la timp. Printre simptome se numără durerile puternice de cap, febra și rigiditatea gâtului.

Sursa foto: Instagram

Problemele de memorie o împiedică să revină în Australia

Boala i-a provocat tinerei și dificultăți de memorie, precum și probleme în timpul conversațiilor. Familia speră ca tratamentul să o ajute să se recupereze fără urmări permanente.

În prezent, Khiana nu poate zbura spre casă, deoarece inflamația de la nivelul creierului și riscurile asociate călătoriei cu avionul îi pot pune sănătatea în pericol. Mama sa a venit de urgență în Bali pentru a-i fi alături. Experiența a determinat-o pe influenceriță să le transmită urmăritorilor să nu își neglijeze sănătatea.

„Viața este atât de prețioasă. Într-un minut sunt sănătoasă, călătoresc prin lume, trăiesc viața visurilor mele, iar în următorul sunt imobilizată la pat la ATI în Bali, cu o infecție cerebrală care ar fi putut să mă omoare. Nu-ți lua niciodată viața sau sănătatea de bune”, a adăugat influencerița.

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