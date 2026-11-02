Nibiru anunță primii artiști legendari care vor urca pe scenă, în 2027. Generații întregi au dansat pe muzica lor

Nibiru aduce la Costinești hituri ce au cucerit lumea și artiști care au pus generații întregi pe ringul de dans. Robin Thicke, Lucenzo, ATC, Nana, 2 Unlimited, Culture Beat, Paradisio și C-Block sunt primele nume confirmate pentru vara 2027!

După un debut cu 2,6 milioane de vizite, NIBIRU își extinde programul la 74 de zile, între 24 iunie și 5 septembrie, cu trei săptămâni mai mult decât în primul an. GALAXIA, RETROGRADE și STARDUST deschid seria anunțurilor pentru o vară în care muzica latino, R&B-ul și eurodance-ul dau ritmul vacanțelor pe litoralul românesc.

Muzica este în centrul NIBIRU, pe scenele de la Costinești se întâlnesc stiluri și generații diferite, iar fiecare festival are propria identitate și propriul public. NIBIRU aduce în fiecare vară cei mai mari artiști, locali și internaționali, ca fiecare seară să fie o experiență diferită, iar litoralul românesc să aibă pentru oricine un motiv ca să-l aleagă.

Primii artiști ai verii 2027

Prima confirmare vine pentru GALAXIA, festivalul dedicat muzicii latino, care are loc între 15 și 18 iulie 2027. Lucenzo, artistul care a semnat în 2010, alături de Don Omar, „Danza Kuduro”, urcă din nou pe scena NIBIRU Arena. După un show incendiar la prima ediție a festivalului, artistul se întoarce la cerințele publicului.. Biletele GALAXIA pornesc de la 499 RON.

RETROGRADE, festivalul nostalgiei hip-hop și R&B, se întoarce între 27 și 29 august 2027, Robin Thicke fiind primul headliner anunțat. Artistul este autorul piesei „Blurred Lines”, lansată în 2013 împreună cu Pharrell Williams și T.I., una dintre piesele care au dominat radiourile și a rămas un hit de-a lungul anilor. Biletele RETROGRADE pornesc de la 449 RON.

STARDUST rămâne festivalul care îi aduce la Costinești pe artiștii anilor ’90–2000. Ediția a doua are loc între 13 și 15 august 2027, după un prim an care a strâns peste 100.000 de oameni într-o singură seară. ATC, trupa germană din spatele lui „Around the World (La La La La La)”, și Nana se întorc pe scenă, alături de Culture Beat, 2 Unlimited, Paradisio și C-Block. Culture Beat a urcat în 1993, cu „Mr. Vain”, pe primul loc în Germania și în Marea Britanie, iar tot în 1993 formația belgiano-olandeză 2 Unlimited a lansat „No Limit”. Paradisio vine cu „Bailando”, o piesă cu ritm latino care a făcut parte din aceeași perioadă de glorie a eurodance-ului. Aceștia se alătură numelor deja anunțate pentru sezonul 2027, C+C Music Factory, Dr. Alban, Fun Factory, Haddaway, Kaoma, Layzee Ex Mr. President. Biletele STARDUST pornesc de la 199 RON.

„NIBIRU nu are un singur public. Fiecare festival are specificul lui, iar asta ne permite să avem, în aceeași vară, seri pentru oameni cu gusturi foarte diferite. Primul an ne-a arătat ce a funcționat și ce putem face mai bine, iar de la public am putut afla ce își dorește, ce îi face pe oameni să revină și ce lipsește pe litoral. De aceea, 2027 va fi un sezon și mai bun decât primul. Continuăm să construim pe potențialul litoralului românesc, la standarde internaționale, și să aducem la Costinești ceva pentru toată lumea, de la cei care vin pentru un festival până la familiile care își petrec seara pe promenadă”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), CEO și co-fondator NIBIRU.

Un litoral care atrage tot mai mulți oameni

Datele din județul Constanța, pentru primele opt luni din 2026, arată 1,862 milioane de turiști, cu 15,8% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025, adică peste un sfert de milion în plus. Turiștii străini au crescut și mai mult, cu 23,7%, la 52.412 de persoane, iar cei mai mulți au venit din Germania, Ucraina, Statele Unite și Republica Moldova. Ei reprezintă 2,8% din total, ceea ce arată cât loc de creștere există. Statisticile descriu evoluția pe ansamblu și arată un litoral care, într-un an în care dinamica ofertei turismului local s-a schimbat, acesta a atras mai mult public decât înainte.

NIBIRU a pornit tocmai de la acest potențial. La lansarea proiectului, organizatorii spuneau că românii cheltuiesc anual peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate și că misiunea lor este să readucă măcar o parte din acești bani în țară, printr-o ofertă la standarde internaționale, dar cu prețuri accesibile. Primul sezon a arătat că direcția funcționează: programul, planificat inițial pentru 46 de zile, a fost prelungit la 53 și a adunat 2,6 milioane de vizite.

Pentru 2027, NIBIRU construiește pe aceeași idee. Cele 74 de zile sunt împărțite în festivaluri care se succed pe tot intervalul, de la muzică latino și hip-hop la eurodance și rock, astfel încât un turist venit pentru un eveniment să găsească experiențe diverse și motive să se reîntoarcă tot sezonul . Între festivaluri, programul continuă zilnic pe promenadă, cu concerte, spectacole și zone pentru familii, iar pentru o ședere de o săptămână poate umple seri diferite, fără să se repete. Promenada rămâne cu acces gratuit, la o consumație minimă de 25 RON, ceea ce ține bugetul unei seri la îndemâna oricui.

Scopul rămâne același: să ofere litoralului ceea ce îi lipsea, adică motive pentru care oamenii să rămână mai multe zile, să revină și să recomande destinația mai departe.

„Turiștii români au nevoie de un motiv să-și petreacă vara în România, iar cei din afară de un motiv să descopere litoralul nostru. Asta construim la NIBIRU: festivaluri cu artiști internaționali, o promenadă deschisă tuturor și seri diferite, ca oricine vine să găsească ceva pe gustul lui. Vedem tot mai mulți turiști străini la Costinești și vrem ca în 2027 să fie și mai mulți, pentru că o vacanță aici poate concura cu o vacanță în oricare alt colț al lumii, la standarde internaționale și la prețuri accesibile”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), CEO și co-fondator NIBIRU.