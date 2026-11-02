Gestul sfâșietor făcut de soțul Cristinei Mărie, la aproape o lună de la moartea ei. Ți se rupe sufletul!

Cristina Mărie a murit la vârsta de doar 37 de ani, după o luptă cumplită cu o boală grea. La aproape o lună de la deces, soțul acesteia a emoționat urmăritorii din mediul online cu gestul său. Acesta a scris și un mesaj impresionant.

Cristina Mărie a fost prietenă de familie cu Culiță Sterp. În urmă cu câteva luni, el a făcut apel în mediul online pentru strângerea fondurilor necesare tratamentului. Numai că aceasta nu a mai supraviețuit și a murit în data de 7 octombrie. Ea suferea de o tumoră la sistemul nervos central. La aproape o lună distanță, soțul acesteia a făcut un gest care te lasă fără cuvinte. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gestul sfâșietor făcut de soțul Cristinei Mărie, la aproape o lună de la deces

Prietenul lui Culiță Sterp a trecut printr-o perioadă delicată. El a rămas alături de fetița lor, Cleopatra. Dorul este din ce în ce mai greu de dus, așa că a decis să îi poarte chipul pentru totdeauna. El a tatuat chipul Cristinei Mărie pe piept, ba chiar a scris și un mesaj impresionant.

„Acum nu te mai port doar în suflet, ci și pe pielea mea, soarele meu! Astăzi am făcut un lucru pe care mi l-am dorit din adâncul inimii. Mi-am tatuat pe piept chipul celei mai importante femei din viața mea, iubita mea soție, Cristina, sufletul meu! Timp de 20 de ani, această femeie minunată mi-a dăruit cei mai frumoși ani ai vieții mele. Mi-a oferit iubire, respect, fericire, liniște și cel mai prețios dar al nostru, fetița noastră, Cleopatra. Acest tatuaj nu este doar un desen pe piele. Este un omagiu adus femeii care m-a făcut cel mai fericit bărbat, un semn de respect, de recunoștință și de iubire pentru tot ce am trăit împreună”, a scris Costi, soțul Cristinei Mărie.

De asemenea, el și-a amintit cu tristețe că de fiecare dată când își făcea un tatuaj, soția sa îi era alături. Bărbatul a explicat că a făcut acest gest nu pentru a o uita, ci pentru că merită tot respectul și iubirea lui, dincolo de cele veșnice.

„Îmi amintesc cum, de fiecare dată când mergeam să-mi fac un tatuaj, Cristina era lângă mine. Și ei îi plăceau enorm tatuajele. Își tatuase pe corp numele meu, chipul meu și cuvintele „COSTY TE IUBESC”. Astăzi am fost fără ea…Și cât de mult mi-a lipsit prezența ei! Dar am ales să-i port chipul pe piept, aproape de inima mea, acolo unde va avea întotdeauna locul ei. Moartea ne-a despărțit fizic, dar nu poate șterge cei 20 de ani de iubire și nici toate amintirile noastre. Sunt și voi rămâne toată viața mândru că am fost soțul acestei femei extraordinare. Cristina mea, Soarele meu scump și drag, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai oferit, pentru fiecare zâmbet, fiecare îmbrățișare și fiecare clipă în care m-ai făcut fericit. Până ieri te purtam în suflet, în suflet și în fiecare bătaie a inimii mele. De astăzi îți port și chipul pe pielea mea. Nu am făcut acest tatuaj ca să nu te uit, iubirea mea. Pe tine nu te-aș putea uita nici într-o mie de vieți! L-am făcut pentru că meriți tot respectul și toată iubirea mea”, a mai scris el.

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Ultima postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă