Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala rară de care suferea

Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala rară de care suferea
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Culiță Sterp și-a rugat prietenii din mediul online să doneze pentru soția prietenului său/ sursă foto: Facebook
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Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a încetat din viață după o luptă grea cu o boală rară. În urmă cu doar câteva luni, artistul sărise în ajutorul acesteia și își îndemna comunitatea din mediul online să doneze pentru strângerea de fonduri necesare tratamentului. Din păcate, la doar trei luni distanță, femeia a pierdut lupta cu boala. 

Cristina Mărie, soția unuia dintre prietenii artistului, din Oradea, fusese diagnosticată cu o tumoră la sistemul nervos central. Din cauza localizării delicate, orice intervenție chirurgicală implica riscuri extrem de mari. Cazul ei necesita evaluare și tratament într-un centru internațional de excelență, dotat cu tehnologie de ultimă generație și medici specializați în astfel de patologii rare.

Cristina și Constantin, prietenii lui Culiță Sterp/ sursă foto: Facebook

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Culiță Sterp nu a rămas indiferent la necazul prietenului său și a făcut un apel public pentru strângere de fonduri, îndemându-și prietenii să doneze și să distribuie postarea. Artistul a subliniat că orice sumă, oricât de mică, contează, având în vedere costurile extrem de mari ale tratamentului de la o clinică specializată din străinătate.

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„Nevasta unui prieten de ai mei de la Oradea are mare nevoie de ajutor! Haideți să ne unim forțele și să punem mână de la mână toți să o ajutăm! De la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult! Cei care nu puteți să donați, ar ajuta măcar o distribuire. Dumnezeu să vă răsplătească”, scria Culiță Sterp în urmă cu ceva timp.

Din păcate, Cristina a încetat din viață miercuri, 7 octombrie, la doar 37 de ani, lăsând în urmă un soț îngenuncheat de durere și o fiică adolescentă care va crește fără mamă. Cristina a primit diagnosticul de tumoră infiltrativă localizată în trunchiul cerebral, una dintre cele mai complexe și sensibile regiuni ale sistemului nervos, în vara acestui an. Ea a reușit să strângă o întreagă comunitate de partea sa, cazul ei sensibilizând o mulțime de oameni.

În ciuda suferinței și a perioadei delicate prin care trecea, Cristina a reușit să strângă o întreagă comunitate de partea sa. Atât ea, cât și Constantin, soțul ei, erau cunoscuți și respectați prin prisma meserie lor, fiind crescători pasionați de câini, dar și ca arbitri la concursurile de frumusețe pentru rasa American Bully. Aceștia dețineau o canisă care îi adusese aproape de foarte mulți oameni din zona orașului Oradea.

Cristina și Constantin/ sursă foto: Instagram

În lupta cu boala cumplită, Cristina nu și-a pierdut speranța nicio clipă, starea ei de spirit fiind tot timpul pozitivă și extrem de încrezătoare în viitorul care se întrevede. Chiar în ultima postare de pe social media, femeia se afla pe patul de spital, cu perfuzia în mână și se pregătea de o nouă intervenție chirurgicală. Cu un psihic de neclintit, prietena lui Culiță Sterp a scris în descrierea imaginilor că nu îi este sortit să renunțe, ci să lupte cu boala până la capăt.

 „Mă operez. Intru cu Dumnezeu în suflet și cu o singură convingere: MĂ ÎNTORC MAI PUTERNICĂ! Nu îmi este scris să renunț. Mi-e scris să lupt. Doamne, ține-mă de mână. De aici, totul în mâinile Tale”, a scris Cristina în ultima sa postare de pe Facebook.

Vestea trecerii sale în neființă a fost făcută publică de către soțul acesteia, prietenul lui Culiță Sterp. Slujba de priveghi va avea loc joi, la ora 18:30, iar ceremonia de înmormântare va fi oficiată vineri, 9 octombrie, la ora 11:00, la Capela Orășenească

„Cu adâncă durere în suflet și un gol imens care nu se va umple niciodată, anunțăm plecarea timpurie din această lume a dragei noastre Cristina – „Soarele meu”, omul care a luminat viețile tuturor celor din jur.

Pentru cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să fie alături de familie în aceste momente de cumplită încercare. Slujba de priveghi va avea loc joi, la ora 18:30, iar ceremonia de înmormântare va fi oficiată vineri, 9 octombrie, la ora 11:00, la Capela Orășenească”, a fost mesajul transmis de prietenul lui Culiță Sterp.

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