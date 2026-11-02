El este Andrei, polițistul din Dolj găsit împușcat. Tânărul de 25 de ani se află în stare gravă la spital

El este Andrei, polițistul din Dolj găsit împușcat. Tânărul de 25 de ani se află în stare gravă la spital
Andrei, polițist/ sursa foto: Facebook
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Duminică, 1 noiembrie, un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Bechet a fost găsit împușcat în propria mașină. Tânărul în vârstă de 25 de ani s-a împușcat cu o armă pe care a luat-o de la sediu. Colegul său nu știa că se afla sub tratament psihiatric și nu avea voie să dețină arma. 

Andrei, un polițist în vârstă de 25 de ani s-a împușcat cu o armă de la sediu, la nivelul capului. El a fost găsit în propria mașină, duminică, 1 noiembrie. Acesta se afla sub tratament psihiatric și urma să se întoarcă luni la locul de muncă. Agentul de poliție se află în prezent la spital, însă starea sa este critică, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire. În același timp, autoritățile au deschis o anchetă internă pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt.

El este Andrei, polițistul de 25 de ani care s-a împușcat în cap

Andrei era angajat la secția din Amărăștii de Sus, însă urma să se întoarcă la muncă abia luni. El se afla sub tratament psihiatric, așadar nu avea voie să folosească arma. Acesta s-a dus duminică, 1 noiembrie, la sediu, iar un coleg care, cel mai probabil, nu știa această informație i-a dat arma din dotare.

Câteva clipe mai târziu, autoritățile au fost sesizate cu privire la un tânăr în vârstă de 25 de ani împușcat la nivelul capului în mașina personală. Un coleg de-al său l-a găsit acolo. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale și a fost transportat la spital în stare gravă. Tânărul este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, iar ultima sa evaluare psihologică a fost în 25 iunie 2025.

Autoritățile au deschis în paralel o anchetă, pentru a afla ce s-a întâmplat mai exact și ce l-a făcut pe agentul de poliție să recurgă la acest gest. La postul de Poliție Amărăștii de Sus au ajuns rapid echipe formate din polițiști de la Investigații Criminale, Criminalistică și Control Intern, coordonate de adjunctul șefului inspectoratului.

„La data de 01 noiembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel 112 de un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Bechet cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani, agent de poliție în cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți – Postul de Poliție Amărăștii de Sus, s-ar fi împușcat cu pistolul din dotare în zona capului, în autoturismul personal.

Tânărul a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind în stare gravă.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern, fiind desfășurate, sub conducerea nemijlocită a adjunctului șefului inspectoratului, activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au spus polițiștii.

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