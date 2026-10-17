Un agent de poliție din Teleorman a murit la doar 26 de ani. Care ar fi cauza decesului

Un agent de poliție s-a stins din viață la doar 26 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct, iar trupul neînsuflețit a fost găsit în propria sa locuință. Sindicatul Europol susține că tragedia a avut loc pe baza presiunii profesionale. Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a scris un mesaj emoționant în mediul online.

Sabin Dudău lucra de aproximativ patru ani în Poliția Română, ocupând funcția de ajutor de șef de post la Poliția Islaz. Acesta a murit joi, 15 octombrie, la o zi distanță după ce s-a prezentat pentru a susține din nou proba de rezistență. Sindicatul Europol este de părere că tânărul ar fi suferit un infarct din cauza presiunii profesionale la care a fost supus, deoarece a făcut efort intens pentru a obține rezultate bune, evaluarea având consecințe serioase asupra salariului. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au publicat un mesaj plin de regret și recunoștință față de agent.

Un agent de poliție a murit la doar 26 de ani

Sabin Dudău a fost în data de 14 octombrie la proba de rezistență, acolo unde i s-a făcut rău după ce a depus efort intens. El a încercat să se încadreze în timpul impus, pentru a nu avea consecințe salariale. Sindicatul Europol susține că de cele mai multe ori, polițiștii nu beneficiază de timpul și condițiile necesare pentru pregătirea probelor fizice.

Potrivit aceleiași surse, un superior l-ar fi presat să accelereze soluționarea unor dosare, ba chiar ar fi rămas peste program. A doua zi, polițistul ar fi suferit un infarct, iar trupul neînsuflețit a fost descoperit în locuința sa. Din acest motiv, Europol solicită verificarea programului de lucru al polițistului, a volumului de muncă, a presiunilor la care a fost supus și a timpului de recuperare de care a beneficiat.

Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman este în doliu

În urma tragediei, inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a scris un mesaj emoționant în mediul online. Reprezentanții i-au adus un ultim omagiu colegului lor, Sabin Dudău, precizând că sunt alături de familia îndoliată. Moartea polițistului a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Apropiați se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum.

„Cu profundă tristețe, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman își ia rămas-bun de la colegul nostru, agent principal de poliție Dudău Sabin, care s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 26 de ani. Era polițist în cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Crângu și făcea parte din familia noastră profesională, alături de care a împărtășit responsabilitățile și provocările acestei meserii. Plecarea sa lasă în urmă durere și un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. În aceste momente grele, suntem alături de familia îndoliată și le transmitem sincere condoleanțe. Drum lin către îngeri, Sabin! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, pe Facebook.

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