Ea este tânăra de 22 de ani, suspectată că și-a ucis bunicul. Aida locuia în SUA, dar venise în vacanță în România

Crima din Cluj a luat o întorsătură neașteptată. Aida, nepoata fostului stomatolog în vârstă de 77 de ani, găsit rănit grav în apartamentul din cartierul Grigorescu, a devenit principala suspectă. Tânăra de 22 de ani locuia în Statele Unite ale Americii, dar venise în vacanță în România.

În urmă cu două săptămâni, fostul stomatolog a fost descoperit în locuința sa cu răni grave. Aida, nepoata acestuia, a fost găsită în stradă, în apropierea blocului și ea, rănită. Cei doi au fost transportați la spital, însă bărbatul nu a supraviețuit. Tânăra este stabilă și internată la Terapie Intensivă, iar dacă inițial a fost victimă în acest caz, acum a devenit principala suspectă. Autoritățile nu pot momentan să o audieze din cauza stării de sănătate pe care o are.

Ea este tânăra de 22 de ani, suspectă că și-a ucis bunicul

Aida are 22 de ani și a copilărit în Statele Unite ale Americii. Ea locuia în Milwaukee și era studentă la Marquette University. Aceasta a venit în urmă cu ceva timp în vacanță în România, împreună cu mama ei. Cele două și-au vizitat familia și s-au dus la Cluj să își vadă bunicul.

Excursia acestora s-a transformat într-un coșmar, iar acum tânăra este suspectă de uciderea fostului stomatolog. Deocamdată, ea nu a putut fi audiată din cauza stării de sănătate, însă ancheta continuă.

Fostul stomatolog a murit la spital

Tragedia a avut loc în noaptea de 29 septembrie. Atât Aida, cât și bunicul ei au fost grav răniți la nivelul gâtului și al capului. Atunci când autoritățile s-au deplasat la locul incidentului, bărbatul a fost găsit într-o baltă de sânge în locuință, în timp ce tânăra era pe stradă, în apropierea blocului din cartierul Grigorescu. Ambii au fost transportați la spital, iar la două săptămâni distanță, fostul stomatolog a murit.

„Ambii pacienţi prezintă mai multe plăgi tăiate la nivelul gâtului şi al capului. Au ajuns în stare critică, au fost resuscitaţi şi s-a intervenit chirurgical în regim de urgenţă”, a declarat Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al spitalului judeţean Cluj.

Inițial, anchetatorii au suspectat-o pe mama Aidei pentru uciderea tatălui ei, însă a declarat că nu a fost implicată în tragedie. Așadar, în urma cercetărilor, tânăra a devenit principala suspectă pentru uciderea bunicului ei, dar momentan nu poate fi audiată, fiind în continuare internată la secția de Terapie Intensivă.

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