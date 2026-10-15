Răsturnare de situație în cazul crimei din Cluj! Nepoata medicului stomatolog, în vârstă de 22 de ani, a devenit suspectă

Ancheta în cazul morții medicului stomatolog de 77 de ani, găsit grav rănit în locuința sa din cartierul Grigorescu, din Cluj-Napoca, a intrat într-o nouă etapă. La aproximativ două săptămâni de la atacul violent care a șocat comunitatea locală, cercetările au dus la o schimbare importantă în ceea ce privește persoana suspectată de comiterea faptei. Nepoata victimei, Aida, o tânără de 22 de ani care a crescut în Statele Unite ale Americii și venise în România pentru a-și vizita familia, se află acum în atenția anchetatorilor.

Tragedia s-a petrecut în noaptea de 29 septembrie, într-un apartament din cartierul Grigorescu. Polițiștii au fost alertați după ce tânăra de 22 de ani a fost găsită în apropierea unui bloc, prezentând răni grave. Situația descoperită ulterior în locuință a scos la iveală un incident deosebit de violent: bunicul fetei, în vârstă de 77 de ani, zăcea într-o baltă de sânge, având leziuni grave.

Cele două persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la spital. Starea lor era critică, iar medicii au fost nevoiți să intervină pentru a le salva viața. Atât bărbatul, cât și nepoata sa prezentau răni provocate prin tăiere, în zona capului și a gâtului.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, medicul stomatolog a murit ulterior din cauza leziunilor suferite. Decesul acestuia a schimbat și încadrarea juridică a faptei cercetate, ancheta vizând acum infracțiunea de violență în familie în forma omorului.

Cine este tânăra de 22 de ani care a intrat în atenția anchetatorilor

La începutul investigației, suspiciunile s-au îndreptat către mama Aidei, despre care s-a vehiculat că ar putea avea legătură cu atacul. Femeia a negat însă orice implicare și a susținut că nu are nicio vină în cele întâmplate.

Pe măsură ce anchetatorii au continuat să adune probe și să reconstituie evenimentele din noaptea atacului, direcția investigației s-a modificat. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, procurorii au obținut indicii care au dus la suspiciunea că una dintre cele două persoane rănite ar fi exercitat acte de violență asupra celeilalte.

În acest context, nepoata victimei a devenit suspectă în dosarul penal. Ancheta trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartament, cum au fost provocate rănile celor doi și care au fost împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.

Până la clarificarea tuturor aspectelor, suspiciunile formulate în cadrul anchetei nu echivalează cu stabilirea vinovăției, aceasta urmând să fie determinată în condițiile legii.

Aida a crescut în America și venise în România pentru a-și vizita familia

Tânăra de 22 de ani are o poveste de viață legată în mare parte de Statele Unite ale Americii. Potrivit informațiilor publicate în presa locală, aceasta a copilărit peste Ocean, locuia în Milwaukee și era studentă la Marquette University.

Aida revenise în România pentru o vacanță, alături de mama sa. Cele două veniseră pentru a petrece timp cu familia și pentru a-l vizita pe bunicul tinerei, care locuia în Cluj-Napoca.

Cum ar putea afla anchetatorii adevărul despre noaptea în care Valentina a murit: „Grupul acela trebuie bine investigat”

Sora Valentinei a făcut un lucru emoționant după moartea tinerei. Mesajul care i-a impresionat pe internauți