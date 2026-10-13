Cum ar putea afla anchetatorii adevărul despre noaptea în care Valentina a murit: „Grupul acela trebuie bine investigat”

Fostul procuror Marian Sîntion a analizat ancheta morții Valentinei Tănasie la Dan Capatos Show! Sîntion spune că ar izola fiecare persoană aflată în curte în momentul tragediei și ar ancheta-o separat. Potrivit fostului procuror, asta ar fi cea mai eficientă metodă pentru a afla informații relevante despre fapta făcută de Vlad Bălățeanu. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cazul Valentinei din Olt ridică noi semne de întrebare. La Dan Capatos Show, Marian Sîntion a vorbit despre familia lui Vlad Băltățeanu, aflată în curte în momentul femicidului. Fostul procuror spune că atât mama, cât și unchiul principalului suspect ar trebui anchetați separat. Vezi emisiunea integrală aici!

„Grupul acela trebuie bine investigat. Persoanele acelea trebuie foarte bine anchetate. Eu refuz să cred că, din grupul acela, nu este cineva care să fi văzut ceea ce a stat la baza agresiunii. Trebuie aflat ce l-a determinat pe el să aibă un asemenea comportament. Eu nu vreau să vorbesc, pentru că sunt colegii mei care au dosarul în lucru. Nu îmi dau cu părerea despre dosarul lor. Mi-e frică să nu se repete cazul Moldoveanu sau Viorica Vișan. Mai sunt și alte spețe. Lucrurile trebuie lămurite individual, pentru fiecare persoană în parte. Trebuie luat fiecare, în funcție de calitatea pe care o are și de tot ce se poate stabili. Trebuie să-l examinezi. Trebuie să vedem dacă starea lui psihofizică este naturală sau simulată. Specialiștii pot lămuri situația fiecăruia și pot stabili ce relevanță au aceste aspecte.”

Marian Sîntion a amintit cazuri din trecut în care anchetele au ridicat probleme colosale. Fostul procuror a subliniat însă că suspiciunile nu pot ține locul probelor. Chiar dacă anumite comportamente par suspecte, vinovăția trebuie demonstrată prin mijloace legale.

„Dacă cineva spune că nu este el autorul, trebuie să dovedești. Faptul că ai o problemă cu fondul lui psihologic sau că este violent nu înseamnă că el este autorul. Iar dacă este autorul, trebuie să dovedești acest lucru. Nu știu ce au anchetatorii în dosar și nu pot vorbi despre probele lor, pentru că nu cunosc întregul material.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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