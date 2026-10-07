Motivul pentru care dosarul în cazul primei victime a lui Vlad Bălțățeanu nu a fost soluționat: ”Am fost avertizat!”

În 2022, Vlad Băltățeanu a fost acuzat că a agresat o adolescentă minoră. Tatăl victimei s-a întâlnit atunci cu Vlad, înainte de a merge împreună la poliție. Bărbatul a povestit la Dan Capatos Show cum s-a comportat tânărul după acuzațiile formulate împotriva lui. Totodată, acesta a vorbit despre dosarul care, susține el, ar fi rămas fără o soluție. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Tatăl adolescentei a ajuns să îl întâlnească pe Vlad Băltățeanu în ziua în care mergea la poliție alături de fiica sa. Prima impresie pe care i-a lăsat-o presupusul criminal al Valentinei a fost de băiat „umil”, imagine îndepărtată de un agresor cu sânge rece. Ba mai mult, domnul Mihai, tatăl fetei agresate în 2022, spune că deși s-a abținut cu greu, a lăsat autoritățile să își facă treabă în privința lui Băltățeanu. Vezi emisiunea integrală aici!

„Chiar nu l-aș fi văzut ca pe un băiat care ar fi fost așa de violent. Era un tip milog, așa, nu știu cum să vă zic. Umil. L-am întrebat de ce a bătut-o și mi-a spus că din gelozie, că sătatea pe telefon. Din cauza telefonului, pentru că ea vorbea și cu alte persoane pe telefon. Nu-i dădea lui atenție. M-am întâlnit cu el când mergeam la poliție. Nu i-am făcut nimic, că dacă mergeam mai departe, nu era bine.”

Tatăl susține că fiica sa i-ar fi povestit inclusiv cum îl cunoscuse pe Vlad. În drum spre poliție, tânăra i-ar fi refăcut traseul groazei pe care îl trăise cu doar câteva ore înainte.

„Mi-a spus tot. Mi-a spus cum l-a cunoscut, unde. Eu am întrebat-o dacă mama ei știa. Mi-a spus că s-au cunoscut pe internet și s-a dus la el să îl ajute la curățenie. Mi-a povestit tot ce s-a întâmplat la el.”

Tatăl victimei: „Am fost avertizat de mai multe persoane”

Lucrând în cadrul Poliției, domnul Mihai a ales să nu dea frâul furiei și să lase autoritățile să se ocupe cum se cuvine de Vlad Băltățeanu. Din păcate însă, la 4 ani distanță, dosarul de violență încă nu a fost soluționat.

În discuție s-a ajuns și la o ipoteză sumbră: oare dosarul nu s-a soluționat pentru că vreun coleg de-ai tatălui fetei ar fi intenționat să întârzie cât mai mult rezolvarea? Domnul Mihai a dezvăluit însă că nu se cunoștea cu autoritățile care au preluat dosarul, deci nu ar lua în calcul că ar fi fost vorba concret despre rea voință.

„Nu cred că a fost rea voință datorită faptului că nu mă cunoșteam cu vreunii dintre ei. În schimb, am fost avertizat eu personal de către persoane civile despre un anume «Chinezu». Eu spun ce am auzit.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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