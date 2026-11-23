Florin Prunea, fostul portar al Generației de Aur, are o relație cu Lăcrămioara de ani buni. Cel poreclit „Hanțu” a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că iubita lui este cam geloasă, deși nu are motive, și că până în momentul de față nu și-au făcut planuri de nuntă.

Florin Prunea a renunțat la soția lui pentru Lăcrămioara, femeia cu care se iubește nebunește de 14 ani. Și stați să vedeți! Deși nu a divorțat oficial de Lidia, cea care i-a fost alături timp de 35 de ani, fostul portar al Generației de Aur are o relație nu mai locuiește cu partenera sa din acte. Prunea nu se mai ascunde absolut deloc și își trăiește povestea de dragoste cu Lăcărmioara la vedere. Momentan, o nouă căsnicie pare să nu fie un scenariu pe placul său și al iubitei.

„Deocamndată nu, nu ne-am gândit la lucrul acesta”, a spus fostul portar pentru CANCAN.RO.

Florin Prunea și-a asumat o greșeală mai veche

Florin Prunea a explicat și cum a început povestea de dragoste dintre el și Lăcrămioara. Fostul portar al Generației de Aur a recunoscut că i-a greșit enorm soției sale și că ar fi trebuit să ia taurul de coarne mult mai devreme! Mai exact, să-i spună Lidiei că inima lui bate în altă parte. Numai că fostul sportiv a tot amânat momentul adevărului.

„Povestea de dragoste a început de când eram la Iași, eram împreună, numai că acum ne-am asumat-o. Vreau să stau cu ea, vreau să gătim împreună, să dormim împreună, să mergem peste tot împreună. Nu mai voiam sa mai ascund lucrul asta… Am greșit că nu am luat o decizie mai devreme. și o înțeleg și pe Lidia, este o femeie rănită și vad și simt ce este în sufletul ei. Am grijă în continuare, îmi asum și rolul de a avea grijă și de ea, nu s-a schimbat absolut nimic în cee ace privește partea financiară. Eu întrețin toată familia”, a mărturisit el.

O relație condimentată cu mici episoade de gelozie

Fostul portar al Generației de Aur a mărturisit că iubita lui este mult mai geloasă decât el, deși nu are motive, și că încearcă să-i arate cu fiecare ocazie cât de mult o iubește. Numai că Lăcrămioara nu prea pare să se lase convinsă. Ce să mai, Florin Prunea îi oferă dovezi de iubire, dar gelozia tot își bagă coada. Și, la trecutul amoros al fostului fotbalist, parcă nici nu-i de mirare că femeia stă cu ochii în patru.

„Ea este mai geloasă, cu sigururanță, dar nu are deloc motive”, a declarat fostul sportiv.

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