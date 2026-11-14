Florin Prunea a bătut, din nou, palma cu PRO TV. Unde va apărea, după ce a participat la Desafio: Aventura

Florin Prunea a bătut, din nou, palma cu PRO TV. Unde va apărea, după ce a participat la Desafio: Aventura
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Florin Prunea/ sursa foto: CANCAN
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Lui Florin Prunea pare să îi placă din ce în ce mai mult aparițiile pe micile ecrane. După ce a participat la Desafio: Aventura, fostul portar al naționalei a semnat cu postul PRO TV și se pregătește să joace într-un nou serial. 

Florin Prunea va fi din nou în centrul atenției, însă de această dată va putea fi urmărit pe VOYO. Fostul portar al echipei naționale a României face parte din distribuția serialului „BCC – Bucharest Central College”. După un prim succes, producătorii au decis că este timpul pentru sezonul doi. În rolurile principale sunt alte nume importante precum Mălina Andreescu, Daniel Nuță și Ana Maria Moldovan. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Florin Prunea a semnat cu PRO TV

Alături de cei trei actori cu roluri principale completează echipa Alex Iezdimir, Doina Nuțeanu, Raluca Aprodu, Tudor Istodor și Florin Prunea. În serial vor juca și peste 120 de copii și adolescenți, cursanți ai Academiei Buftea.

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Daniel Nuță, producătorul creativ și executiv al serialului, a transmis că episoadele scurte sunt gândite pentru a fi urmărite cu ușurință din orice loc și de pe orice dispozitiv.

„Ne-am propus ca noul sezon să fie mai fun, mai colorat, cu mai multă muzică, dar și cu conflicte mai puternice. Totul a fost posibil datorită unei echipe creative incredibile, iar parteneriatul cu VOYO, pentru al doilea an consecutiv, ne confirmă că povestea asta merită spusă mai departe. Episoadele de 15 minute se văd ușor oriunde: pe telefon, în pauza de la școală, în metrou, în pauza de masă sau acasă, cu familia, la TV”, a spus Daniel Nuță

Primele nouă episoade sunt deja disponibile din data de 13 noiembrie, iar următoarele se vor lansa în data de 27 noiembrie. Vlad Ionescu, producător general și CEO al Academiei Buftea a explicat că serialul „BCC – Bucharest Central College” a fost conceput în special pentru generația Z.

„BCC e un serial despre Gen Z, făcut cu Gen Z: poveștile pornesc de la ce trăiesc ei cu adevărat. Dar nu e doar pentru ei. Aproape o treime dintre spectatorii primului sezon au fost părinți și profesori. BCC e dovada că o generație pe care mulți o judecă după timpul petrecut pe telefon poate construi o poveste care ține atenția unei țări întregi, inclusiv a părinților”, a spus Vlad Ionescu.

Florin Prunea și Selly/ sursa foto: social media

Florin Prunea și Selly/ sursa foto: social media

Florin Prunea, tot mai multe apariții

Pe lângă serial, Florin Prunea a mai filmat și la alte producții. El va apărea în cel de-al treilea sezon al competiției „Fugiți de acasă”, realizată de Selly. Concursul va fi difuzat tot pe VOYO, iar de această dată face echipă cu Alessandro Caparco.

VEZI ȘI: Florin Prunea și colega de la Dinamo, surprinși în parcare. Hanțu face dezvăluri după 16 ani: “Nu ți-e rușine, ești căsătorit”

Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”

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