Cele 3 zodii care scapă de ghinion începând de astăzi, 14 noiembrie 2026. Venus aduce schimbări importante

Cele 3 zodii care scapă de ghinion începând de astăzi, 14 noiembrie 2026. Venus aduce schimbări importante
Zodiile care scapă de ghinion /Foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După o perioadă încărcată, lucrurile încep să se relaxeze, mai ales pentru câteva semne zodiacale. Timp de șase săptămâni, Venus s-a aflat în retrograd. Însă începând cu data de 14 noiembrie, planeta revine în mers direct, iar acest fenomen astrologic îi influențează din plin pe anumiți nativi. Trei zodii sunt favorizate și scapă de toate problemele.

Revenirea lui Venus în mers direct aduce numeroase vești bune pentru trei semne zodiacale. Racii, Fecioarele și Capricornii sunt norocoșii zodiacului. După o perioadă extrem de agitată, începând cu data de 14 noiembrie, acești nativi își găsesc liniștea. Mai mult, pentru aceștia urmează o perioadă prosperă, în care nu trebuie să își mai facă griji pentru nimic.

Rac

Printre norocoșii zodiacului din această perioadă se numără Racii. Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru acești nativi. Racii au ajuns la epuizare, iar acum este momentul să pună totul pe pauză, să se relaxeze și să se gândească la ei.

Începând cu data de 14 noiembrie, Racii vor simți că ceva se schimbă în viața lor. Acești nativi lasă în urmă problemele și experiențele neplăcute. Se reconectează cu ei și privesc încrezători spre viitor, unde îi așteaptă lucruri bune. Acești nativi trebuie să nu se mai agațe de trecut și să accepte cu încredere oportunitățile ce urmează să le apară în cale.

Racii se numără printre norocoșii zodiacului /Foto: Pixabay

Fecioară

În ultima perioadă, Fecioarele nu au fost prea atente la cei care le înconjoară și au lăsat să se apropie persoane care nu le fac tocmai bine. Acești nativi s-au lăsat în mâinile celor din jur, punându-și încrederea în cine nu trebuia, așa că acum este momentul să scape de influențele negative din viața lor.

A doua parte a lunii noiembrie aduce pentru acești nativi claritate. Este momentul ca Fecioarele să îndepărteze de lângă ele persoanele care nu le susțin și nu le împărtășesc valorile. După ce fac „curățenie” în viața lor, acești nativi se vor simți mult mai bine și vor primi din partea celor dragi exact atenția și aprecierea de care au nevoie.

Capricorn

În ceea ce îi privește pe Capricorni, revenirea lui Venus în mers direct vine cu multe lecții importante. În ultima perioadă, acești nativi au pus pe primul loc nevoile celor din jur. Iar acum este momentul să fie mult mai atenți la propria persoană.

Începând cu data de 14 noiembrie, Capricornii intră într-o perioadă în care nevoile personale vin în prim-plan. Acești nativi se regăsesc, se reconstruiesc și devin mult mai puternici. Iar atunci când își urmează instinctul și propriile dorințe vor descoperi că lucrurile devin mult mai ușoare.

 

CITEȘTE ȘI:

Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu banii pe final de an 2026. Totuși, există o veste buna

Cele 3 zodii care vor trece printr-o despărțire. Tensiunile în cuplu se amplifică

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
El este tânărul român ucis de tren în Italia. Roberto avea doar 21 de ani
El este tânărul român ucis de tren în Italia. Roberto avea doar 21 de ani
Data exactă la care cade prima ninsoare, în funcție de orașul din România în care locuiești. Câte zile ninge în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Data exactă la care cade prima ninsoare, în funcție de orașul din România în care locuiești. Câte zile ninge în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Alertă în Statele Unite! Toate zborurile au fost anulate. Ce s-a întâmplat
Alertă în Statele Unite! Toate zborurile au fost anulate. Ce s-a întâmplat
O nouă alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
O nouă alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Cum au ajuns doi pensionari să fie amendați pentru o mașină care nu era a lor! Suma uriașă trecută pe procesele-verbale
Cum au ajuns doi pensionari să fie amendați pentru o mașină care nu era a lor! Suma uriașă trecută pe procesele-verbale
FOTO. MII de oameni la manifestația pro-Georgescu din Capitală! Persoane ridicate de jandarmi, circulație blocată în zona Palatului Parlamentului
Mediafax
FOTO. MII de oameni la manifestația pro-Georgescu din Capitală! Persoane ridicate de jandarmi, circulație blocată în zona Palatului Parlamentului
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
Gandul.ro
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Alina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”
Click.ro
Alina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
go4it.ro
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
Gandul.ro
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.